„To wrak człowieka”. Fyrstenberg i Kubot o aferze dopingowej naszego 2. najlepszego tenisisty Agnieszka Kobus-Zawojska 13.12.2022 09:04 Kamil Majchrzak został tymczasowo zawieszony po kontroli antydopingowej. Polski tenisista, który zajmuje 77. w rankingu ATP, nie może brać udziału w żadnych wydarzeniach tenisowych. Mariusz Fyrstenberg i Łukasz Kubot – obaj znają Majchrzaka i przyznają, że to trudne chwile dla całego środowiska tenisowego w Polsce.

Kamil Majchrzak i afera dopingowa (autor: Polski Związek Tenisowy)

Z komunikatu ITIA (International Tennis Integrity Agency), czyli niezależnej instytucji powołanej do promowania i ochrony integralności zawodowego tenisa na świecie wynika, że pozytywne wyniki próbek zostały pobrane od Kamila Majchrzaka w trakcie turniejów w Sofii we wrześniu oraz Japonii i Seulu w październiku.

– Bardzo to przeżyłem, bo znam Kamila i wiem, jakim jest skromnym człowiekiem – mówi triumfator Australian Open i Wimbledonu w grze podwójnej Łukasz Kubot. – Sport zawsze powinien być czysty, powinniśmy być testowani. Bardzo to przeżyłem, bo znam Kamila i wiem, jak skromnym jest chłopakiem. Życzę mu przede wszystkim wytrwałości. Niech ta cała sytuacja ma szczęśliwy koniec – dodaje.

– Nie wierzę, że zrobił to świadomie – podkreśla polski tenisista, zwycięzca 18 turniejów w grze podwójnej Mariusz Fyrstenberg. – Znam Kamila od dziecka i może to zabrzmi banalnie, ale absolutnie nie wierzę, że zrobił to świadomie. Jestem z nim zresztą w kontakcie. Przeżywa załamanie kariery i życia. Można powiedzieć, że jest teraz wrakiem człowieka – mówi.

26-letni Kamil Majchrzak opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformował o wyniku kontroli antydopingowych, ale jednocześnie podkreślił swoją niewinność.

„Zmuszony jestem przekazać niezwykle trudną i druzgocącą dla mnie informację. W październiku i listopadzie 2022 roku przeszedłem kontrole antydopingowe, których wynik okazał się pozytywny. Z całą stanowczością podkreślam, iż nigdy, przenigdy świadomie nie zażyłem żadnej zakazanej substancji. Pozytywny wynik jest dla mnie ogromnym szokiem, tym bardziej, iż nie wiem, w jaki sposób niedozwolona substancja znalazła się w moim organizmie. Rozpocząłem najtrudniejszą walkę w moim życiu – walkę o udowodnienie swojej niewinności i powrót do sportu, który kocham” – napisał Majchrzak.

