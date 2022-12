Postanowienia noworoczne jeszcze w starym roku. W klubach fitness 35 proc. więcej osób niż rok temu RDC 28.12.2022 21:47 Nawet o 35 procent wzrosła liczba osób uczęszczających do klubów fitness na Mazowszu w porównaniu do frekwencji z grudnia ubiegłego roku. Wiele osób jeszcze w grudniu rozpoczęło realizowanie swoich postanowień noworocznych - mówi Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness.

Tłumy na siłowniach/zdjęcie ilustracyjne (autor: UNE Photos/Wikimedia Commons)

- Widzimy, że w dniach nie tylko poświątecznych, ale wiele klubów było otwartych także w święta i frekwencja naprawdę dopisała, mimo pierwszego czy drugiego dnia świąt - wyjaśnia Napiórkowski.

Zapytaliśmy, czy warszawiacy zauważają zwiększoną frekwencję.

Jedną z osób, które ćwiczą na siłowni jest pan Tomasz.

- To, co zmieniło moje podejście, to wzięcie sobie trenera, który po prostu pokazywał mi, co mam robić i nic nie musiałem kombinować, nie musiałem się wstydzić przed innymi, bardziej napakowanymi facetami, że coś robię źle ze sztangą albo jakimś innym urządzeniem. A drugi aspekt, to właśnie znalezienie sobie kumpla albo kogoś, z kim można chodzić. Jak się gada o życiu, to czas mija niepostrzeżenie, a masa się robi - tłumaczy.

A co pomoże najszybciej spalić świąteczne kalorie?

- Trening funkcjonalny, trening na własnej masie ciała, trening z wolnymi ciężarami, hantlami, sztangami. Nie na maszynach stricte. To jest ostatnimi czasy najbardziej popularna sekcja używana przez klientów - wskazuje Tomasz Napiórkowski.





Szacuje się, że na Mazowszu mamy około 800 obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

