FIVB chce natychmiastowego zakończenia sezonu 1. ligi siatkarzy w Polsce RDC 17.05.2023 17:18 Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej zażądała natychmiastowego zakończenia sezonu polskiej 1. ligi z powodu zbyt długich rozgrywek. Po dwóch meczach finału play off MKS Będzin remisuje z Exactem Systems Norwid Częstochowa 1-1 w rywalizacji do trzech zwycięstw.

FIVB chce natychmiastowego zakończenia sezonu 1. ligi siatkarzy w Polsce (autor: PIXABAY)

FIVB zażądała zakończenia sezonu 1. ligi siatkarzy w Polsce i zagroziła poważnymi sankcjami w przypadku niezastosowania się do tego żądania, zarówno dla polskiej federacji, jak i klubów oraz zawodników.

- To psucie sportowej rywalizacji o ogromną stawkę, jaką jest awans do PlusLigi. W poprzednich sezonach nie było takich ograniczeń ze strony FIVB. Przed rokiem rozgrywki zakończyły się 26 maja, fazą play-out PlusLigi. Zresztą w tym sezonie dopiero 20 maja grany jest finał Ligi Mistrzów, naprawdę trudno więc zrozumieć stanowisko federacji – powiedział prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popko.

PLS wysłała w tej sprawie notę protestacyjną do władz FIVB.

Kolejne mecze finału 1. ligi są zaplanowane na 18, 21 i ewentualnie 24 maja. FIVB, która nakazuje zakończenie rozgrywek ligowych najpóźniej do 15 maja, w piśmie do polskiej federacji (PZPS) zgodziła się tylko na warunkowe przedłużenie sezonu do pierwszego z tych terminów.

- Nie możemy sobie pozwolić na narażanie klubów na kary i zakaz transferowy, będziemy zmuszeni skrócić rywalizację w finale, by tego uniknąć. Taka decyzja zapadła, poinformowaliśmy naszych finalistów, a jako prezesowi jest mi bardzo przykro, że w zawodowej siatkówce w ogóle możemy rozmawiać o takiej sytuacji – dodał Popko.

Czytaj też: M. Saganowski wraca do Ekstraklasy. Trener Pogoni Siedlce przejmuje Wisłę Płock