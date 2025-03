Eksperci o powołaniach M. Probierza: najlepsza możliwa decyzja Miłosz Kuter 14.03.2025 13:08 Selekcjoner bez eksperymentów, trzeba odbudować tę reprezentację - mówią piłkarscy eksperci po ogłoszeniu powołań polskiej kadry. Przed reprezentacją Polski pierwsze spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Podczas marcowego zgrupowania Biało-Czerwoni zagrają na PGE Narodowym w Warszawie z Litwą oraz Maltą.

RDC/PAP

Matty Cash z Aston Villi znalazł się wśród 25 piłkarzy powołanych przez selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza na marcowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Litwą i Maltą w Warszawie. W kadrze nie ma niespodzianek, a brakuje kontuzjowanego Piotra Zielińskiego.

Poza pochodzącym z Anglii obrońcą po dłuższej przerwie wraca do kadry też leczący jesienią kontuzję pomocnik Jakub Piotrowski w Łudogorca Razgrad. Z zawodników powoływanych ostatnio do kadry zabrakło tym razem miejsca dla Tymoteusza Puchacza z grającego na zapleczu angielskiej ekstraklasy Plymouth. Powołania nie doczekał się też będący w dobrej formie Bartosz Kapustka z Legii Warszawa.

Jedynym wybrańcem Probierza z polskiej ligi jest bramkarz Lecha Poznań Bartosz Mrozek.

Kontuzja, jakiej nabawił się w ostatnim meczu Serie A z Monzą wykluczyła z reprezentacji pomocnika Interu Mediolan Piotra Zielińskiego. W marcu mógł on zostać siódmym w historii polskim piłkarzem, który zaliczył co najmniej 100 występów w orzełkiem na piersi.

Urazy leczyli bądź wciąż leczą Jan Bednarek z angielskiego Southampton i Nicola Zalewski z Interu, ale ich udział w zgrupowaniu jest możliwy.

Najlepsza możliwa decyzja?

Decyzję Michała Probierza skomentowali w Polskim Radiu RDC piłkarscy eksperci.

Zdaniem Roberta Błońskiego, dziennikarza TVP Sport, Michał Probierz podjął najlepszą możliwa decyzję.

- Top najlepszych polskich piłkarzy obecnie, zdrowych, będących w formie. Cieszę się, że jest Mateusz Bogusz z ligi meksykańskiej, Bartosz Slisz z ligi amerykańskiej. Naprawdę, Michał Probierz, bez żadnych eksperymentów, bez żadnych niespodzianek. I o to chodzi, bo to już zaczyna się naprawdę poważne granie - mówił w Magazynie Sportowym RDC.



Ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski zaznaczył, że reprezentacja Polski musi powrócić na dobre tory.

- Trzeba przede wszystkim odbudować się po tym, co wcześniej reprezentacja grała. Oczywiście gramy z takimi słabeuszami i trzeba to podkreślić, że przyjdzie ten czas, czy to będzie Hiszpania, czy Holandia tak naprawdę, ten numer jeden, bo oni to od tego zależy jeszcze. A tu trzeba po prostu swoją robotę zrobić i zbudować tą, można powiedzieć, nie od początku reprezentacji, tylko tą na nowo zbudować tych eliminacjach - powiedział.



Z Litwą biało-czerwoni rozpoczną kwalifikacje 21 marca na PGE Narodowym, a trzy dni później zmierzą się na tym samym obiekcie z Maltą. Zgrupowanie w Warszawie rozpocznie się w poniedziałek.

W grupie G rywalizować będą jeszcze Finlandia i przegrany z ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Narodów między Hiszpanią i Holandią.

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Litwą i Maltą

Bramkarze: Marcin Bułka (OGC Nice), Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Łukasz Skorupski (Bologna FC);

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Matty Cash (Aston Villa), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn), Kamil Piątkowski (Kasimpasa SK, Turcja), Sebastian Walukiewicz (Torino FC), Mateusz Wieteska (PAOK Saloniki);

Pomocnicy: Mateusz Bogusz (Cruz Azul, Meksyk), Przemysław Frankowski (Galatasaray Stambuł), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Kacper Urbański (AC Monza), Nicola Zalewski (Inter Mediolan);

Napastnicy: Adam Buksa (FC Midtjylland, Dania), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny).

