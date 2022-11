Szukasz pracy w Warszawie? Nie zapomnij o dobrym CV! 25.11.2022 10:48 Szukanie pracy w Warszawie nie musi trwać wieki. Jeśli wiesz, co chcesz robić, wystarczy, że przygotowujesz dobre CV i możesz zabrać się za przeglądanie ofert. Nie do końca wiesz, co to znaczy dobre CV? Przeczytaj poniższy artykuł, w którym dowiesz się, jak napisać życiorys zawodowy, aby przekonał do Ciebie potencjalnego pracodawcę.

poszukiwania-pracy.jpg (autor: MARGARET JOHNSON)

CV - Twój klucz do sukcesu

CV (curriculum vitae), czyli życiorys zawodowy, to podstawowy dokument aplikacyjny, który musi zawierać informacje na temat Twojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego, kompetencji twardych i miękkich, osiągnięć oraz wykształcenia. Ważne, aby było czytelne, schludne i przejrzyste oraz odpowiednio podkreślało to, co pozwoli Ci zapunktować w oczach pracodawcy. CV możesz napisać samodzielnie albo skorzystać z dostępnych w Internecie wzorów. A gdy będzie gotowe, zobacz oferty pracy w Warszawie na stronie GoWork.pl.

Jak powinno wyglądać dobre CV?

Dobre CV powinno zawierać następujące informacje:

dane osobowe i teleadresowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail),

przebieg wykształcenia (ukończone szkoły - średnia i np. studia),

doświadczenie zawodowe (wszystkie dotychczasowe miejsca pracy),

osiągnięcia (np. nagrody w konkursach),

umiejętności (kompetencje twarde i miękkie),

języki obce (nawet jeśli nie masz certyfikatów),

hobby i zainteresowania .

Kolejną kwestią jest zdjęcie. Niby nie zawsze jest wymagane (choć w wielu ogłoszeniach pracodawcy proszą o nie wprost), ale profesjonalne CV nie może się bez niego obejść. Najlepiej jeśli będzie to zdjęcie legitymacyjne, na którym masz neutralny wyraz twarzy i odpowiednio się prezentujesz. Nie jest to jednak warunek konieczny. Zdjęcie do CV możesz zrobić samodzielnie, np. na tle białej ściany. Najważniejsze, żeby nie była to fotografia, dajmy na to, z wakacji, gdzie pozujesz w bikini.

Szata graficzna dobrego CV

Wspomnieliśmy, że dobre CV powinno być czytelne, schludne i przejrzyste, ponieważ to Twoja wizytówka, która świadczy o Twoim profesjonalizmie jako kandydata. Chodzi bowiem o to, żeby pracodawca, czytając je, miał jasny i spójny obraz Twojej osoby oraz mógł prześledzić Twoją dotychczasową karierę. Nie oznacza to jednak, że musi być nudne i wyglądać jak setki innych. Ba, nawet nie powinno! Nie możesz jednak przesadzić. Zbyt wiele kolorów, ozdobników i innych tego typu elementów sprawią, że CV przestanie być czytelne i może wyglądać nieco infantylnie. Zachowaj zatem umiar. Jeśli jesteś kreatywny i chcesz wyrazić siebie, nic nie stoi na przeszkodzie. Pamiętaj tylko, że przygotowujesz dokument, a nie mapę myśli.

CV a brak doświadczenia

Obawiasz się, że Twoje CV nie będzie imponujące ani nawet dobre, bo nie masz doświadczenia? Nic bardziej mylnego. Wystarczy, że skonstruujesz je w taki sposób, aby mimo braku kariery, pokazać potencjalnemu pracodawcy swoje zalety. Co może nimi być? Twoja dotychczasowa aktywność, czyli na przykład:

praktyki odbyte w toku edukacji w szkole średniej i/lub na studiach;

staż, także tem bezpłatny,

wolontariat,

udział w akcjach charytatywnych,

rękodzieło,

praca bez umowy.

Jeśli nie masz doświadczenia, skup się również na swoich umiejętnościach i mocnych stronach. Wymień kilka swoich najważniejszych kompetencjach twardych i miękkich, zwłaszcza tych istotnych z punktu widzenia stanowiska, o które się ubiegasz.

Co oprócz CV?

Inne dokumenty, które mogą być potrzebne podczas szukania pracy w Warszawie, to na przykład list motywacyjny. Jest to pismo, w którym wyjaśnisz, z jakich powodów ubiegasz się o dane stanowisko. Niektórzy pracodawcy mogą wymagać od Ciebie także przesłania portfolio, czyli zbioru prac potwierdzających Twoje dotychczasowe dokonania i umiejętności, przy czym dotyczy to przede wszystkim zawodów artystycznych i technicznych.

Gdzie szukać pracy w Warszawie?

Gdy Twoje CV będzie gotowe, możesz przystąpić do przeglądania ofert. Najlepiej zacząć od odwiedzenia wspomnianego na początku artykułu serwisu pracy GoWork.pl, z którym współpracuje wielu lokalnych i zaufanych pracodawców. Strona posiada wyszukiwarkę, która umożliwia przefiltrowanie dostępnych ofert pracy pod kątem, np. stanowiska, rodzaju umowy czy formy etatu. Tak uściślone wyniki pozwalają zaoszczędzić czas, ponieważ wyświetlają najbardziej interesujące oferty z punktu widzenia użytkownika. Dodatkowo na stronie znajdują się opinie o ogłaszających się na niej pracodawcach, co pozwoli Ci niejako poznać firmę i dowiedzieć się, czy warto do niej aplikować. Możesz też zapisać się do newslettera, dzięki czemu będziesz otrzymywać powiadomienia o każdej nowej ofercie pracy w Warszawie, która pojawi się w serwisie.