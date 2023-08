Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe: Zastosowania i możliwości kariery. 21.08.2023 12:37 Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to dwa obszary IT, które rozwijają się wyjątkowo dynamicznie. Warto zdobyć umiejętności z zakresu AI lub LM, aby dostosować się do zmian zachodzących w ostatnim czasie na rynku pracy. Wymienione obszary sprawdzają się w takich branżach jak IT, HR, finanse czy też obsługa klienta. Poznaj więcej szczegółów!

Przykłady zastosowania AI i LM

Machine learning i sztuczna inteligencja są wykorzystywane w różnych branżach. Warto nieco bliżej przyjrzeć się zastosowaniu nowoczesnych technologii w sektorze HR, w obsłudze klienta czy w finansach.

Zastosowanie SI i LM w branży HR

Mechanizmy uczenia maszynowego świetnie sprawdzają się między innymi w branży HR. Dzięki odpowiednim algorytmom rekruter ma szansę wyselekcjonować dokumenty aplikacyjne osób, które najlepiej wpisują się w wymagania na dane stanowisko. To pozwala znacznie skrócić czas rekrutacji, nie tracąc go na przeglądanie ofert kandydatów niespełniających kluczowych wymogów, na przykład dotyczących umiejętności czy doświadczenia. Sztuczna inteligencja jest także wykorzystywana do tworzenia i sprawdzania testów rekrutacyjnych.

Machine learning w obsłudze klienta

Specjaliści IT z obszaru ML są poszukiwani między innymi do pracy z Erlang lub innym językiem programowania, który jest wykorzystywany w obsłudze klienta. Mechanizmy uczenia maszynowego świetnie sprawdzają się chociażby w chatbotach. Za pomocą algorytmów machine learning przetwarza język naturalny. Obecnie wiele firm usługowych udostępnia swoim klientom możliwość skorzystania z wirtualnej obsługi. Chatboty cieszą się dużą popularnością - wiele osób przedkłada rozmowę z chatbotem od tradycyjnej rozmowy telefonicznej, co wiąże się między innymi z błyskawicznym otrzymaniem odpowiedzi.

AI w branży finansowej

Sztuczna inteligencja i machine learning są coraz częściej wykorzystywane w branży finansowej. A zatem z pomocą nowoczesnych technologii można przeprowadzać analizę rynków finansowych i prognozować kolejne trendy. Warto też wspomnieć o ogromnym znaczeniu uczenia maszynowego w wykrywaniu oszustw finansowych. Dzięki nowoczesnym technologiom można na bieżąco analizować transakcje na kontach bankowych i wykrywać anomalie w przypadku podejmowania niestandardowych operacji finansowych.

Sztuczna inteligencja i machine learning - możliwości kariery

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja są wykorzystywane w branżach przyszłości, w tym w robotyce. Decydując się na karierę w tym obszarze, możesz pracować na przykład jako specjalista ds. automatyzacji procesów i sterowania robotami. Praca z machine learning może także otworzyć drzwi do kariery na stanowisku specjalisty ds. przetwarzania naturalnego języka. W tym przypadku będziesz odpowiedzialny za tworzeniu algorytmów generujących gotowe teksty. Warto też wspomnieć o możliwości kariery w zawodzie Data Scientist. Na tym stanowisku będziesz zajmował się przetwarzaniem i analizowaniem większych ilości danych, na przykład z myślą o przeprowadzaniu badań rynkowych czy tworzeniu modeli prognostycznych.

Poznaj najważniejsze technologie z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, aby rozwinąć swoje kompetencje zawodowe. Dzięki temu będziesz mógł rozpocząć karierę między innymi w robotyce, analityce danych lub w innych przyszłościowych obszarach z sektora nowoczesnych technologii