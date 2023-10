Marzysz o wakacjach w tropikach? Idź do banku po kredyt – jeżeli masz pozytywną historię BIK 18.10.2023 13:19 Polski klimat dał ci w kość i chcesz naładować swoje baterie? Nawet jeśli brakuje ci „wolnej” gotówki, zrealizujesz swoje marzenie, biorąc kredyt gotówkowy. Otrzymasz go, jeżeli masz zdolność kredytową i jesteś wiarygodnym kredytobiorcą. Dowiedz się, czy możesz pożyczyć pieniądze, aby na kilka dni oderwać się od niskich temperatur i deszczowej aury.

Czy warto brać kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to produkt bankowy – to pieniądze, które możesz otrzymać od banku, decydując się na zwrócenie ich z nawiązką. Właśnie ta „nawiązka” będzie ceną poniesioną za skorzystanie z usługi pożyczenia gotówki. To normalna, uczciwa transakcja na jasnych warunkach. Zaciągnięcie kredytu gotówkowego pomoże ci spełnić marzenia i nie zrujnuje finansowe. Oferta banków jest szeroka, a warunki umów kredytowych przystępne.

Kredyt gotówkowy:

możesz wydać na dowolny cel – na podróż na drugi koniec świata, na zakupy przed wakacjami i przewodniki turystyczne;

może mieć długi okres spłaty – za spełnienie marzenia o egzotycznym urlopie możesz płacić przez 10 lat – oznacza to, że rata kredytu będzie niska i przyjazna dla portfela;

możesz otrzymać naprawdę szybko – decyzja kredytowa zapada najczęściej jeszcze tego samego dnia. Niewiele więcej czekasz na to, aby pieniądze pojawiły się na twoim koncie;

minimum formalności – jeżeli chcesz, możesz go zaciągnąć bez wychodzenia z domu. to– jeżeli chcesz, możesz go zaciągnąć bez wychodzenia z domu. Porównywarka kredytów gotówkowych w finanse.rankomat.pl pomoże ci zarówno wybrać najlepszą ofertę, jak i dopełnić wszystkich formalności przez Internet. Efekt? Znajdziesz kredyt o przystępnym RRSO, oprocentowaniu i dogodnych warunkach spłaty – mimo że nie będziesz samodzielnie przeglądać dziesiątek stron banków. Zrobi to za ciebie porównywarka.

W idealnym świecie zarabiasz tyle, aby móc polecieć w dowolnym momencie do kraju ze słoneczną pogodą i złocistymi plażami. Niestety realia są takie, że aby spełnić marzenia, trzeba zwykle szukać wsparcia i alternatywnych rozwiązań. Właśnie tak potraktuj kredyt gotówkowy.

Warunki otrzymania kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy to jeden z popularniejszych produktów bankowych i zdecydowana większość klientów banków może go otrzymać. Trzeba tylko spełniać kilka niewygórowanych warunków. Jednak banki restrykcyjnie przestrzegają tych zasad.

Twoja zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to dla banku informacja, że stać cię na pożyczenie pieniędzy i spłatę rat oraz na temat tego, jak wysoki kredyt możesz zaciągnąć. Szacując ją, bierze się pod uwagę:

zarobki i formę zatrudnienia – im zarabiasz więcej, tym więcej możesz pożyczyć. Punktujesz też za to, że masz umowę o pracę – tym samym będziesz mieć środki, aby spłacać kredyt;

twoje wydatki – bank będzie chciał poznać twoje zobowiązania finansowe. Zdolność kredytowa spada, jeżeli np. masz już kredyty czy dzieci na utrzymaniu.

Twoja historia kredytowa

Zarabiając dobre pieniądze, nie zawsze można być pewnym tego, że bank udzieli kredytu gotówkowego. Kiedy podróż do ciepłych krajów finansowaną z pożyczonych pieniędzy trzeba będzie odłożyć na później? Stanie się tak, jeżeli w BIK (Biurze Informacji Kredytowej) znajdują się negatywne wpisy na temat potencjalnego kredytobiorcy.

Czym jest historia kredytowa? To informacje znajdujące się w raporcie z BIK o:

kredytach – tych już spłaconych i tych jeszcze spłacanych,

kartach kredytowych,

niepłaconych w terminie ratach i karnych odsetkach;

niespłaconych jeszcze odsetkach karnych za nieterminową spłatę kredytu.

Nie wzbudzisz zaufania banku, jeżeli zdarzyły ci się kiedyś poważne opóźnienia w spłacie rat. Bank, udzielając kredytu, chce mieć pewność, że otrzyma pieniądze z powrotem i to wraz z odsetkami. Negatywna historia kredytowa sugeruje, że potencjalny klient może mieć problem ze zwróceniem pieniędzy.

Zła historia kredytowa – co robić?

Modelowy kredytobiorca to taki, o którym wiadomo, że:

w przeszłości regularnie spłacał swoje kredyty – mogły być to niewielkie kwoty pożyczane na zakup np. lodówki czy roweru;

wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez BIK – sugeruje to od razu, że nie ma nic do ukrycia i nie zamierza zwlekać ze spłatą rat.

Problemy finansowe często kończą się tym, że spłacanie kredytu jest wręcz niemożliwe. Jednak w takiej sytuacji, aby uniknąć wzmianki w BIK, warto w pierwszej kolejności skontaktować się z bankiem. Rozmawiając z kredytodawcą, istnieje szansa, że zmieni on warunki spłaty zobowiązania tak, aby zadłużony mógł ciągle, regularnie płacić raty.

W innym przypadku w BIK pojawi się wzmianka o odsetkach karnych. Niestety można będzie ją usunąć dopiero po 5 latach od dnia całkowitego uregulowania zobowiązania finansowego. Szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego automatycznie maleją, a wizja wygrzewania się w tropikach oddala się.

Korzystaj z kredytów gotówkowych, zwłaszcza że banki często mają atrakcyjne promocje i oferują dobre warunki spłaty pożyczanych pieniędzy. Pamiętaj, że chętnie skredytują one twoją wycieczkę na koniec świata tylko wtedy, gdy twoja historia kredytowa będzie bez zarzutu, czyli bez wzmianek o niepłaconych terminie ratach czy niespłacanych kartach kredytowych.