Jakie usługi są najbardziej potrzebne seniorom? 15.09.2023 10:31 W miarę jak nasze społeczeństwo się starzeje, coraz istotniejszym staje się pytanie, jakie usługi są najbardziej potrzebne seniorom, aby zapewnić im godne i komfortowe życie w późniejszych latach. W tym artykule przeanalizujemy kluczowe obszary, w których seniorzy potrzebują wsparcia i specjalistycznych usług, aby cieszyć się pełnią życia na starość.

Poniższy artykuł powstał przy współpracy z portalem: edziadkowie.pl - największym w Polsce portalem dla dziadków, wspierającym aktywność seniorów i budującym relacje międzypokoleniowe.

Usługi sprzątania i usługi złotej rączki

Życie w bezpiecznym, czystym i dobrze zorganizowanym środowisku jest niezwykle ważne dla starszych osób. Niemniej jednak zadania związane ze sprzątaniem własnego mieszkania lub domu, w późnym wieku, są o wiele trudniejsze niż kilka lat wcześniej.

Profesjonalne usługi firm sprzątających, które mogą pomóc w gruntownym, co miesięcznym lub co tygodniowym sprzątaniu domu są w stanie odciążyć osoby starsze oraz zmniejszyć ryzyko upadków oraz poślizgów podczas zajmowania się rutynowymi czynnościami.

Rozważając usługi, które są najbardziej potrzebne osobom starszym, należy również wziąć pod uwagę drobne naprawy i pomoce przy prowadzeniu domu. Czynności takie jak: koszenie trawnika, odśnieżanie czy wymiana żarówki mogą być zbyt obciążające dla osoby starszej. Obecność profesjonalistów, którzy z zaangażowaniem podejmą się tych zadań zapewni seniorom bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i zredukuje ryzyko urazu lub uszczerbku na zdrowiu.

Usługi wspierające lepszą mobilność seniorów

Osoby starsze mają coraz więcej problemów z poruszaniem się, dlatego jako priorytet powinniśmy postawić przed sobą wsparcie w zakresie mobilności, czy to podczas wychodzenia na zakupy czy wewnątrz miejsca zamieszkania.

Coraz większą popularnością będą cieszyły się usługi związane z produkcją lub montażem takich elementów jak:

• rampy najazdowe dla wózków inwalidzkich

• uchwyty łazienkowe

• windy

• schodołazy

• łóżka medyczne.

Transport

Osoby starsze, w pewnym momencie życia, rezygnują z prawa do prowadzenia pojazdów. Może to być spowodowane zaburzeniami poznawczymi lub problemami ze wzrokiem, które czynią jazdę samochodem zbyt niebezpieczną.

Usługi transportowe dla seniorów pomogą im dotrzeć tam, gdzie potrzebują, szczególnie wtedy, kiedy nie są już w stanie samodzielnie prowadzić auta.

Dedykowane usługi transportowe dla seniorów mogą zapewnić im bezpieczeństwo i komfort podczas jazdy, udostępniając jednocześnie dodatkowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych lub mających kłopoty z poruszaniem się.

Seniorzy mogą skorzystać z przewozu:

• na wizyty lekarskie

• do sklepu

• na spotkania towarzyskie

• do urzędów.

Wsparcie w dziedzinie żywienia i dietetyki

Żywienie stanowi fundament dobrego zdrowia. Wielu seniorów korzysta z planów żywieniowych opracowanych przez dietetyków lub lekarzy. Jednocześnie wiele osób starszych napotyka trudności z gotowaniem, robieniem zakupów spożywczych i przygotowywaniem zrównoważonych posiłków, niezależnie od przyczyny, czy jest to związane z dostępem do żywności, problemami zdrowotnymi, czy transportem.

Naszym fundamentalnym zadaniem powinno być dostarczenie seniorom wartościowej wiedzy na tematy związane z żywieniem.

Z tego powodu ważny jest dostęp do takich usług dla seniorów, jak:

• warsztaty,

• seminaria,

• lekcje dotyczące żywienia,

• kursy przygotowywania zdrowych posiłków,

• kursy gotowania dań i deserów z całego świata.

Dietetycy mogą poszerzyć swoją działalność o tworzenie spersonalizowanych planów żywieniowych, uwzględniających potrzeby i preferencje dietetyczne osób starszych.

Inne usługi z zakresu żywienia i dietetyki, których potrzebują seniorzy to, m.in.: dostawy produktów spożywczych do domu, skierowane do osób z ograniczeniami w poruszaniu się.

Usługi w zakresie wspierania aktywności fizycznej seniorów

Obecnie powstaje coraz więcej firmy jako własna działalność gospodarcza, które wspierają seniorów w obszarze aktywności fizycznej i dbania o zdrowy styl życia.

Spośród usług dla seniorów które są i będą nadal potrzebne możemy wymienić:

• joga / neurojoga,

• pilates,

• taniec / zumba,

• Tai Chi

• gimnastyka w wodzie.

Specjalistyczne programy i usługi są niezbędne, aby wspomóc seniorów w zachowaniu sprawności fizycznej i psychicznej. Przyczyniają się one nie tylko do poprawy ogólnego zdrowia, ale także pomagają w utrzymaniu niezależności i dobrej jakości życia w późniejszych latach.