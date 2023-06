Jakie cechy powinien mieć podkład pod tort na lato?

Podkład pod tort to nie tylko praktyczny element, który chroni powierzchnię, na której stoi słodki wypiek. Jest to również ważny element dekoracyjny. Kiedy nadejdzie lato warto zadbać o to, aby nasze podkłady były nie tylko piękne, ale także odpowiednio wytrzymałe. Podkłady pod torty mają różne specyfikacje. Odpowiedni rozmiar podkładu do różnych rodzajów tortów oraz grubość podkładu, sprawią że nasze wypieki będą bardziej stabilne i wytrzymałe.