Jak pozbyć się pleśni ze ścian? 30.03.2023 13:28 Problem z grzybami może pojawić się w każdym domu, pod wpływem rozmaitych czynników. Nie należy go bagatelizować, ponieważ skutki pozostawienia pleśni oraz umożliwienie jej dalszego rozrostu jest niezwykle niebezpieczne dla zdrowia ludzi oraz zwierząt, przebywających w danym pomieszczeniu. Gdy tylko problem zostanie zauważony, należy niezwłocznie samodzielnie, lub z pomocą profesjonalnej firmy, zająć się usuwaniem pleśni ze ścian. W dzisiejszym artykule przedstawimy wam w jaki sposób rozpoznać, że w domu pojawiła się pleśń, jakie konsekwencje niesie jej obecności oraz jak należy usunąć grzyba ze ściany, w skuteczny sposób, aby problem nie powrócił.

Jak usunąć pleśń ze ścian?

Na samym początku wyjaśnimy, czym dokładnie jest pleśń i skąd może wziąć się w twoim mieszkaniu. Jest to rodzaj grzyba, który pojawia się na ścianach w postaci kolorowych, najczęściej czarnych, plamek. Zazwyczaj przyczyną pojawienia się grzybów na danej powierzchni jest wzrost wilgotności w pomieszczeniu, przy równoczesnym wzroście temperatury otoczenia. Pierwotne przyczyny tego problemu są różne. Pleśń może rozwinąć się po zalaniu, ale też przy złej wentylacji pomieszczenia. Największe predyspozycje do rozwoju grzyba w mieszkaniu są oczywiście w kuchni czy łazience. Często występują tam także dodatkowe źródła wody, czy pary wodnej, która kondensuje się w pomieszczeniu. Rozwój pleśni obserwowany jest często w nieprawidłowo ocieplonych budynkach, które często wyposażone są w zbyt szczelne okna.

Jak rozpoznać pleśń na ścianach?

Najczęściej wygląda ona jak czarne, rozszerzające się stopniowo plamki, które pojawiają się na powierzchni ścian oraz sufitów. Jednak kolory mogą być naprawdę różne: brązowe, zielone, a nawet żółte. Stanowią defekt nie tylko estetyczny, ale też duży problem zdrowotny. Przebywanie w pomieszczeniu zagrzybionym powoduje często ogólne uczucie zmęczenia, bóle głowy, katar, nagminne zapalenie zatok, a także podrażnienie oczu oraz dróg oddechowych. Do tego dochodzą również objawy z układu pokarmowego, a także wysypki na skórze. Osoby narażone na ciągły kontakt z pleśnią, częściej mają infekcje dróg oddechowych oraz alergie,

Dodatkowo często rozrostowi grzybów towarzyszy nieprzyjemny zapach. To często on jest pierwsza oznaką, pojawiającego się problemu. Warto wiedzieć, że pleśń nie stanowi tak dużego problemu jak grzyb, pod względem niszczenia elewacji. Nie potrafi przeniknąć do głębszych warstw budynku. Niestety bardzo często grzyb rozwija się razem z pleśnią. Kiedy wiecie już jak rozpoznać pleśń w swoim domu, dowiesz się jak usunąć pleśń ze ścian.

Jak pozbyć się pleśni ze ścian?

Przede wszystkim należy zadbać o to, aby pomieszczenie, które będzie czyszczone zostało opróżnione ze sprzętów oraz mebli. Tak będzie wygodniej podczas pracy, nic nie zostanie zniszczone, a ponadto łatwiej będzie wykryć wszystkie miejsca, w których rozrasta się pleśń. Do usunięcia pleśni ze ścian należy zaopatrzyć się w specjalny strój ochronny, który obejmuje także google, rękawiczki oraz maskę. Dla własnego bezpieczeństwa, korzystając ze środków grzybobójczych, warto zainwestować w specjalistyczne środki ochrony własnej.

Cały proces usuwania pleśni ze ścian, rozpoczynamy od kompleksowego mycia, zainfekowanej powierzchni. W tym celu należy przygotować sobie ciepłą wodę z dobrym detergentem, a także odpowiednie szczotki oraz gąbki, które pomogą dotrzeć do każdego zakamarka w mieszkaniu. Powinny być one różnych rozmiarów, ze względu na to, że pleśń często pojawia się między sufitem, a ścianami, a także w innych trudno dostępnych miejscach. Taki sprzęt pozwala na umycie powierzchownej warstwy i przygotowanie jej do dalszych zabiegów. Jeśli grzyb przenosi się głębiej i uszkodzony został tynk, nie można tego zostawić. Stary tynk należy zdrapać szpachelką, tak aby pozbyć się całości pleśni. Zapobiegnie to nawrotowi grzyba. Kolejno należy pozwolić ścianom wyschnąć, a potem położyć na nich specjalny preparat, który zabija pleśnie oraz grzyby. Po takim zabiegu warto dobrze wywietrzyć mieszkanie, ponieważ są to zazwyczaj bardzo mocne środki, które mogą drażnić drogi oddechowe. Muszą jednak takie być, aby mogły w pełni skutecznie działać. Kolejnym krokiem jest oczywiście położenie nowego tynku na ścianach, a także pokrycie ich farbą. Najlepiej wybrać taką, która ma dodatkowe właściwości, pozwalające na wchłanianie wody. Teraz już wiesz jak usunąć grzyba ze ściany.

Jeśli nie jesteś pewny, czy poradzisz sobie z usuwaniem pleśni ze ścian swojego mieszkania, albo z jakiegoś powodu, nie chcesz tego robić, skorzystaj z usług profesjonalnej firmy, która się tym zajmuje: https://osuszanie24.com/uslugi/usuwanie-plesni-i-grzybow/