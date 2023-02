Czym żyją młodzi? Hity technologiczne dla nastolatków 07.02.2023 10:49 Sprawienie radości nastolatkowi to wyzwanie. Niektóre prezenty mogą spotkać się z niezrozumieniem, inne zaś wzbudzą zachwyt. Czym obecnie żyją młodzi? Hity technologiczne dla nastolatków to sprawdzone pomysły na prezent.

Materiał sponsorowany

Prezenty dla młodych - od czego zacząć?

Nastolatkowi można sprawić świetny prezent bez względu na dostępny budżet czy znajomość upodobań danej osoby. W naszym zestawieniu znajdziesz kilka najciekawszych propozycji do wręczenia bliskiej osobie. Każda młoda osoba docieni nowe słuchawki z wyższej półki, powerbank lub nowoczesny smartwatch. Nastolatek na pewno się ucieszy, rozpakowując jedną z niezbędnych obecnie nowinek technologicznych.

Konsole do gier - prezent, który się nie znudzi

Młodzież ciężko oderwać od konsoli, a gry wideo stały się nieodłączną częścią dzieciństwa. Nie można ich tego pozbawiać, zwłaszcza że badania dowodzą pozytywnego wpływu gier na rozwój decyzyjności i koordynacji ruchowej. Dlatego konsola będzie doskonałym wyborem dla młodego gamera. Prezent w postaci sprzętu najnowszej generacji Xbox Series X lub PlayStation 5 pozwoli na granie w najnowsze tytuły dostępne na rynku. Dopracowane parametry pomogą cieszyć się z konsoli także wtedy, gdy wyjdą bardziej wymagające gry. Pamiętajmy, że serie Xbox i PlayStation różnią się przede wszystkim biblioteką dostępnych gier i kontrolerami. Dlatego warto taki zakup przedyskutować najpierw z obdarowywanym.

Smartwatch dla młodego sportowca

To nie tylko modny gadżet, ale i przydatne w wielu sytuacjach rozwiązanie. Inteligentne zegarki posiadają wiele ciekawych funkcji - do najważniejszych z nich zalicza się stałe połączenie ze smartfonem. To dzięki temu możliwe jest odbieranie połączeń i powiadomień, a także sterowanie muzyką z poziomu zegarka. Większość smartwatchy dostępnych na rynku umożliwia także monitorowanie i wsparcie w uprawianiu różnych dyscyplin sportu. Mierzone wartości to między innymi puls, czas treningu, spalone kalorie czy przebyty dystans. Część modeli posiada także dedykowane dla każdego sportu programy ćwiczeń i przypomnienia o codziennej aktywności.

Warto też zwrócić uwagę na design smartwatcha, który liczy się dla nastolatka nie mniej niż funkcje zegarka. Nowoczesny wygląd rodem z futurystycznego filmu lub sprytnie wpasowany w tradycyjną formę zegarka ekran smartwatcha - każdy młody człowiek znajdzie coś dla siebie. Stały monitoring pulsu, oddechów oraz jakości snu czyni ze smartwatcha nie tylko wspaniały gadżet, ale i strażnika zdrowia nastolatka.

Niewyczerpane źródło energii

Mimo że młodzież stale nosi przy sobie telefon, rodzice często nie mogą spać spokojnie. Rozładowany przez ciągłe granie lub sprawdzanie Facebooka smartfon spędza sen z powiek opiekunom. Można temu łatwo zaradzić, obdarowując nastolatka powerbankiem. To uniwersalne prezenty dla nastolatków, które przydadzą się w wielu codziennych sytuacjach. Wysokiej klasy powerbank dostarczyć energii nawet na kilka ładowań smartfona lub zasilenie kilku urządzeń jednocześnie. Przy wyborze modelu warto kierować się przede wszystkim pojemnością urządzenia, która powinna się wahać w przedziale od 10000 do 20000 mAh. Stosunkowo niska cena powerbanka i jego funkcjonalnością czynią z niego popularny prezent.

Słuchawki bezprzewodowe - dla fanów muzyki niezależnej

Młode pokolenie nie wyobraża sobie relaksu po szkole lub jazdy komunikacją miejską bez słuchawek wypełnionych ulubioną muzyką. Na szczęście najnowsza technologia wyeliminowała problem wiecznie splątanych kabli. Modele True Wireless mogą okazać się idealnym wyborem, jeśli chodzi o prezent dla nastolatka, tak jak np. Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Mimo małego rozmiaru, zapewniają doskonałe brzmienie i szereg dodatkowych funkcji - zmiany utworów lub sterowania głośnością. Część egzemplarzy True Wireless posiada także wbudowany mikrofon, co pozwala odbierać i wykonywać połączenia. Funkcja redukcji dźwięków otoczenia przydaje się w zatłoczonych i hałaśliwych miejscach. Możliwość odizolowania się od tłumu doceni z pewnością każdy nastolatek.

Oświetlenie LED dla artystycznej duszy

Prezent dla 15-latka nie musi sprowadzać się do praktycznego gadżetu. Chcesz zapewnić nastolatkowi niezwykłą ozdobę pokoju? Wybierz inteligentne oświetlenie w postaci taśm LED, którym można sterować głosowo lub przy pomocy smartfona/tabletu. To także sposób na wyrażenie siebie, dzięki opcji synchronizacji światła z grą wideo, filmem czy urządzeniami multimedialnymi. Pokój nastolatka rozbłyśnie feerią barw zależną od nastroju właściciela, właśnie prowadzonej w grze rozgrywki lub oglądanego filmu.

Moc pomysłów na prezent dla młodych na każdą okazję

Chociaż czasem nie sposób przewidzieć reakcji nastolatka, część pomysłów to pewniaki. Oprócz wyżej wymienionych podarunków warto przemyśleć także prezent w postaci okularów VR dla fana gier lub drukarki laserowej dla młodego geniusza. Wszystkie prezenty bazujące na nowoczesnych technologiach pozwolą nastolatkowi się rozwijać i nie zostawać w tyle z żadną nowinką na rynku. Dzięki Twojemu prezentowi młody człowiek może odkryć w sobie nową pasję.