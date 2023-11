Cytrulina - cenny aminokwas niebiałkowy 29.11.2023 13:58 Cytrulina to endogenna substancja, która może powstawać naturalnie w ludzkim organizmie. Choć związek nie jest wykorzystywany do budowy białek, pełni wiele istotnych funkcji w ustroju człowieka, m.in. uczestniczy w cyklu mocznikowym. Cytrulina stosowana jest także jako suplement diety wśród osób aktywnych fizycznie, gdyż może pozytywnie wpływać na funkcjonowanie organizmu sportowca.

Cytrulina - co to jest?

Cytrulina to organiczny związek chemiczny, który stanowi pochodną ornityny. To endogenny aminokwas, który może być naturalnie syntetyzowany w ludzkim organizmie. To związek z grupy alfa-aminokwasów, którego grupa aminowa przy pierwszym atomie węgla znajduje się w łańcuchu węglowodorowym, który jest przyłączony do grupy karboksylowej. To związek który, choć nie jest wykorzystywany do budowy białek, odgrywa istotną rolę w ustroju człowieka.

Źródła L-cytruliny

Cytrulina to aminokwas, który może być syntetyzowany w ludzkim organizmie, jednak związek można dostarczać do ustroju również wraz z codziennym jadłospisem. Nazwa substancji w języku łacińskim oznacza arbuza, co wynika z faktu, iż pierwszym produktem spożywczym, z którego wyizolowano cytrulinę był właśnie arbuz. Aktualne dane sugerują, iż składnik można znaleźć również w dyni, ogórkach, melonach, a także w suchych nasionach roślin strączkowych. Ponadto substancję można dostarczać do ustroju wraz z suplementami diety, które stanowią skoncentrowane źródło cennego związku.

Działanie i wpływ cytruliny na organizm

Cytrulina to aminokwas, który nie jest wykorzystywany do syntezy białek. Związek pełni jednak inne, istotne funkcje w ludzkim organizmie. L-cytrulina uczestniczy w cyklu mocznikowym, który niekiedy określany jest również mianem cyklu Krebsa czy cyklu ornitynowego, gdzie wspomaga usuwanie z ustroju szkodliwych związków, takich jak np. amoniak, które są następnie wydalane wraz z moczem czy potem. Co więcej, cytrulina w ludzkim organizmie może być przekształcana do argininy, a dzięki temu w sposób pośredni może wpływać na rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększając przepływ krwi do komórek, poprawiając ich dotlenienie i odżywienie, a jednocześnie obniżając wartość ciśnienia tętniczego krwi. Co ciekawe, dotychczas zebrane dane informują, że cytrulina może zwiększać poziom argininy w ustroju skuteczniej niż bezpośrednie spożywanie argininy.

Zwiększając przepływ krwi i poziomu tlenku azotu w organizmie człowieka, cytrulina może przyczyniać się do wzrostu wydajności fizycznej sportowca, a także może korzystnie wpływać na wytrzymałość i siłę osób trenujących. Badania naukowe sugerują także, iż cytrulina może zwiększać syntezę niektórych białek w ustroju i pozytywnie oddziaływać na wzrost masy mięśniowej, mimo że bezpośrednio nie przyczynia się do pobudzenia wytwarzania białek. Dodatkowo związek może wspierać powysiłkową regenerację i przyczyniać się do zmniejszenia bólu mięśni po zakończeniu wykonywania aktywności.

Suplementacja cytruliną - kiedy i jaki preparat stosować?

Suplementy diety zawierające cytrulinę (https://ostrovit.com/pl/menu/cytrulina-18858.html) najczęściej stosuje się przed rozpoczęciem wykonywania aktywności fizycznej, co może pozytywnie oddziaływać na przebieg treningu i wydajność sportowca w czasie ćwiczeń. Bez obaw jednak aminokwas można stosować także po zakończeniu wysiłku fizycznego, co może korzystnie wpływać na procesy regeneracyjne zachodzące w ustroju.

Na rynku dostępne są preparaty zawierające aminokwas w postaci L-cytruliny lub w formie jabłczanu cytruliny. Najlepszy suplement diety to taki, który nie zawiera zbędnych dodatków i wypełniaczy, lecz dostarcza do organizmu odpowiednio wysoką dawkę pożądanego składnika. Pozytywnie na jakość preparatu może wpływać również obecność innych, wartościowych związków, takich jak L-arginina, beta alanina czy tauryna.

