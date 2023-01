Kluby sportowe w Siedlcach bez środków na styczeń. Uchwała o finansowaniu częściowo unieważniona Beata Głozak 19.01.2023 22:23 Kluby i stowarzyszenia sportowe w Siedlcach w trudnej sytuacji. Do tej pory nie dostały pieniędzy na działalność w styczniu. Październikowa uchwała o finansowaniu sportu przygotowana przez radnych, została częściowo unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Kluby sportowe w Siedlcach bez finansowania na styczeń (autor: Agencja Rozwoju Miasta Siedlce)

- Na początku stycznia przyjęliśmy nową uchwałę, ale w efekcie dopiero teraz rusza nabór wniosków – mówi naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Leszek Borkowski. - Musieliśmy odczekać 14 dni na wejście w życie uchwały. Ona podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i teraz do 3 lutego jest możliwość składania wniosków - tłumaczy.

Dla klubów oznacza to tyle, że do połowy lutego muszą radzić sobie bez pieniędzy z budżetu miasta.

- To bardzo trudne - przyznaje prezes narciarzy z UKS Rawa Siedlce, Grzegorz Staręga. - Żeby funkcjonować musimy mieć jakieś środki na to, nie wiem skąd. Wykładamy swoje pieniądze, mając nadzieje na to, że będzie refundacja, jak pan Prezydent ogłosi nowy konkurs - dodaje.

Część klubów i stowarzyszeń poinformowała instruktorów i trenerów, że mogą być opóźnienia w wynagrodzeniach, a inni zaapelowali do sponsorów o przekazanie wsparcia za luty już teraz.

Czytaj też: Akcja „Zima w mieście” z większym zainteresowaniem niż rok temu