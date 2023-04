Jechał pijany, chciał dać policjantom ponad 30 tys. zł łapówki. Kierowca z Siedlec z zarzutami

Blisko 32 tys. zł łapówki próbował wręczyć funkcjonariuszom drogówki kierowca, który został zatrzymany do kontroli drogowej koło Pisza na Mazurach - podała we wtorek policja. Mężczyzna miał ok. 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Siedlec usłyszał już zarzuty.