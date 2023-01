Flirty jadą na północ. Stadler wyprodukuje pociągi dla przewoźnika w Finlandii Olga Kwaśniewska 17.01.2023 18:54 Siedlecki Stadler wyprodukuje pociągi dla Finlandii. Będą to specjalnie unowocześnione Flirty - wyposażone m.in. w ogrzewanie podłogowe czy wzmocniony pług śnieżny. Pierwszy skład ma być dostarczony w ciągu dwóch lat - mówi prezes zarządu Stadler Polska Tomasz Prejs.

Flirty jadą na północ. Stadler wyprodukuje pociągi dla przewoźnika w Finlandii (autor: Stadler)

- Stadler podpisał umowę na dostawę 20 pojazdów dla fińskiego przewoźnika narodowego. To są pojazdy czterowagonowe typu Flirt, który jest nam tutaj wszystkim dobrze znany i w regionie, i w Polsce. To jest też zamówienie z możliwością rozszerzenia o kolejne 50 pojazdów, jak również z możliwością podpisania długoterminowej umowy serwisowej - wyjaśnia Tomasz Prejs.





- Będą to specjalnie dostosowane składy - zdradza prezes zarządu Stadler Polska. - To, co jest ciekawe i specyficzne dla tych pojazdów to to, że są przystosowane do poruszania się w niskich temperaturach. To są pojazdy, które zapewniają komfort termiczny dla pasażerów, dla obsługi pojazdu. No i sam pojazd jest zdolny poruszać się w takich warunkach. On ma wzmocniony pług śnieżny, jest izolowany termicznie, zwiększona jest wydajność grzejników, jest też ogrzewanie podłogowe - mówi.

Cała umowa ma zostać zrealizowana do końca 2030 roku, a jej wartość to ponad 220 mln euro, czyli ponad miliard złotych.

