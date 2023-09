„Będzie na pewno inaczej”. Jutro w Siedlcach Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”

Będzie inaczej i będzie współcześnie — Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zadbał o to, aby Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” zainteresowało młodych słuchaczy. Na wydarzenie, które odbędzie się w czwartek, 7 września zaproszono uczniów siedleckich szkół oraz rapera. Jak podkreśla rzeczniczka UPH, ma on „połączyć dwa światy”, to znaczy świat literatury klasycznej i tego, czym dzisiejsza młodzież żyje.