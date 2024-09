Polska walczy z powodzią. Kapitan Dominik Duralski w Poranku Polskiego Radia RDC RDC 17.09.2024 05:47 Wtorek to kolejny dzień walki z żywiołem na południowym zachodzie Polski. Grupa ponad 30 strażaków z Mazowsza oraz podchorążych Akademii Pożarniczej w Warszawie pomaga walczyć z powodzią. Jak wygląda ich praca? O tym Grzegorz Chlasta porozmawia w Poranku Polskiego Radia RDC z mł. kpt. mgr inż. Dominikiem Duralskim z Akademii Pożarniczej w Warszawie. Zapraszamy do słuchania rozmowy o godzinie 7:10.

Polska walczy z powodzią (autor: MSWiA/X)

Grupa ponad 30 strażaków z Mazowsza oraz podchorążych Akademii Pożarniczej w Warszawie pomaga walczyć z powodzią na południu kraju. W sobotę wieczorem dojechali do Głuchołazów i działają nieprzerwanie do teraz. Jak wygląda ich praca, w jakich rejonach są potrzebni i co jeszcze przed nimi? O tym porozmawiamy z naszym gościem.

Już dzisiaj o godzinie 7:10 gościem Grzegorza Chlasty w Poranku Polskiego Radia RDC będzie mł. kpt. mgr inż. Dominik Duralski z Akademii Pożarniczej w Warszawie.

