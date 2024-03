„Nie będzie owijania w bawełnę”. W niedzielę premiera audycji Agnieszki Gozdyry w RDC Cyryl Skiba 22.03.2024 10:45 Nie lubię ściemniania, nie będzie owijania w bawełnę - zapowiedziała w „Poranku RDC” Agnieszka Gozdyra. Dziennikarka zadebiutuje w Radiu dla Ciebie z nową audycją polityczną. Już w niedzielę zapraszamy na premierę programu pod tytułem „Bez ogródek”.

RDC

Nowa audycja polityczna w Radiu dla Ciebie. W niedzielę premiera programu „Bez ogródek”. O tym, czego spodziewać mogą się słuchacze, mówiła na naszej antenie prowadząca audycję Agnieszka Gozdyra.

- Nie będzie taryfy ulgowej - zaznaczyła w „Poranku RDC” dziennikarka. - Nie lubię ściemniania, nie lubię, kiedy ktoś kluczy i mam nadzieję uzyskiwać od polityków proste, szczere, jasne odpowiedzi na najważniejsze pytania, dlatego że też takich odpowiedzi myślę, że nasi słuchacze będą oczekiwać - mówiła.

Wszystkie partie przy jednym stole

Audycja „Bez ogródek” będzie podsumowaniem tygodnia i prognozą na nadchodzące dni.

- Odwrotność tego owijania w bawełnę to będzie ten program. Będziemy mówić bez ogródek o tym, co się dzieje, o tym, co jest najważniejsze. Już w tym siódmym dniu to już będziemy mogli spojrzeć na upływający tydzień, podsumować to, co w nim było najistotniejsze i spojrzeć do przodu, co przed nami. Jakie są konsekwencje tego wszystkiego, co politycy powiedzieli, zrobili, co postanowili, co zaplanowali też dla nas wszystkich - wskazała Gozdyra.





Przy jednym stole będą przedstawiciele różnych sił politycznych w kraju.

- To będzie bogata reprezentacja, bo będzie sześć osób, będą przedstawiciele wszystkich partii i będzie też przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, bo ten ośrodek prezydencki też jest bardzo istotny w kształtowaniu rzeczywistości naszej politycznej i społecznej. Wiadomo, że tutaj też są pewne tarcia na linii. Z resztą polityka to jest taka sfera tarć - tłumaczyła dziennikarka.



„Poglądy zostawiam poza studiem”

Agnieszka Gozdyra nie daje się zaszufladkować - internet okrzyknął ją symetrystką, homofobką, lewaczką. Sama mówi o sobie po prostu - „jestem dziennikarką”.

- Ludzie kochają szufladkować. Ologować jakoś, przyczepić plakietkę, żeby wiedzieć, ze ten jest taki, ten jest taki, ten jest „śmaki”. Dziennikarka, publicystka. Dziennikarka, która od 30 lat jest w zawodzie i pyta różnych polityków i różnych ludzi o sprawy, które wydają się i mnie, i moim widzom, i od teraz, z czego się bardzo cieszę, słuchaczom najważniejsze - mówiła.





- Poglądy polityczne zostawiam poza studiem - zaznaczała Gozdyra. - Mam takie poczucie, że jestem sprawiedliwa. Pytam tak samo i tak samo będę chciała pytać dociekliwie. Nie ma taryfy ulgowej. Wiadomo, że ja mam poglądy. Każdy, kto myśli, ma poglądy. Rzeczą istotną jest zostawienie poglądów w torebce, gdzieś tam z boku, przed studiem - wskazała.



Premiera audycji „Bez ogródek” w niedzielę po godzinie 10:00.

Audycja będzie transmitowana na antenie Radia dla Ciebie, a także na naszej stronie rdc.pl, na kanale RDC w serwisie YouTube, na profilu na Facebooku oraz w aplikacji mobilnej.