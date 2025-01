„Twoje Mazowsze” z wizytą w Radzyminie. Piotr Łoś: to miasto zachowało swój klimat Marta Hernik 11.01.2025 08:11 W Polskim Radiu RDC odkrywamy tajemnice Mazowsza. Tym razem z audycją „Twoje Mazowsze” zawitamy do Radzymina. Nadawać będziemy z Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., w którym prowadzący Piotr Łoś spotykać się będzie ze swoimi gośćmi. Jak zawsze zapraszamy do słuchania audycji od 10:00 do 14:00.

Twoje Mazowsze w Radzyminie (autor: Gmina Radzymin/FB)

W Polskim Radiu RDC kontynuujemy podróże po perełkach naszego województwa. Tym razem z audycją „Twoje Mazowsze” zawitamy do Radzymina.

Gospodarzem programu jak zawsze będzie Piotr Łoś. Autor podkreśla, że zawsze gdy odwiedza Radzymin, to robi się sentymentalnie.

— Tam robiłem maturę pod okiem pani dyrektor Heleny Boneckiej i nauczycielki języka polskiego Teresy Michalskiej — dwie wspaniałe pedagożki. Szkoła nosiła wtedy imię Ostapa Dłuskiego, na szczęście, wiele lat już po mojej maturze imię szkoły zmieniono na Eleonory Czartoryskiej. A to z kolei rzecz bardzo ważna, ponieważ swój złoty wiek Radzymin miał właśnie w XVIII wieku, kiedy właścicielką tego miasta była Eleonora z Waldsteinów Czartoryska — wspomina prowadzący.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna postać historyczna związana z Radzyminem.

— W tym samym Radzyminie w XVIII wieku był ksiądz Kazimierz Narbut, który był bardzo bliskim współpracownikiem Czartoryskiej, ale także króla Stanisława Augusta. On przyczynił się także do budowy nowego kościoła, który widzimy do dziś, no i także założył istniejący także teraz cmentarz rzymskokatolicki w Radzyminie. W mieście byli także ewangelicy, a współcześnie są także na przykład świadkowie jehowy, więc pewna różnorodność wyznaniowa była i jest w tym mieście — opowiada autor audycji.

Z historii Radzymina najważniejsza była jednak Bitwa Warszawska 1920 roku.

— Miasto to kilkukrotnie przechodziło z rąk do rąk, z sowieckich do polskich, polskich do sowieckich. Dość powiedzieć, że waga historyczna tego miasta w tym okresie była niezaprzeczalna. I doskonale to rozumiał papież Jan Paweł II, który pielgrzymował do Radzymina w 1999 roku, po to, aby pokazać Polsce i światu, że właśnie taki mały Radzymin przyczynił się także do tego, że Europa została obroniona przed bolszewikami — mówi twórca audycji „Twoje Mazowsze”.

A czego dziś można się spodziewać w Radzyminie?

— Radzymin nieco przybliżył się jeszcze bardziej do Warszawy, ale uwaga, co ciekawe, zachował swój klimat. Klimat właśnie takiego miasteczka małego, niedużego, mimo że kiedyś było to miasto powiatowe. Zachował też klimat miasta historycznego, bo mamy Park Czartoryskich i Domek Ogrodnika, to taki niewielki obiekt, który jako jedyny z tego kompleksu pałacowo-parkowego Czartoryskich zachował się do dziś. Jest tam dzisiaj Galeria Piwniczka — dodaje prowadzący.

Nasz program nadawać będziemy z Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.

PLAN ROZMÓW

10.10 dawny i współczesny Radzymin | Krzysztof Chaciński , burmistrz Radzymina

, burmistrz Radzymina 10.30 działalność Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie | Aleksandra Kotalewicz , edukatorka | Andrzej Mejssner , historyk, adiunkt z Oddziału Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku

, edukatorka | , historyk, adiunkt z Oddziału Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku 11.10 dawna historia Radzymina | Jan Wnuk , historyk, Towarzystwo Przyjaciół Radzymina

, historyk, Towarzystwo Przyjaciół Radzymina 11.30 XX-wieczna historia Radzymina | Władysław Kolatorski , historyk, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Radzyminie

, historyk, Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Radzyminie 12.10 - kultura i sztuka w Radzyminie | Artur Laskowski , dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin | Magdalena Karłowicz , artystka malarka i rzeźbiarka, kustoszka Galerii Piwniczka, właścicielka Pracowni Otwartej | Paulina Jankowska i Jakub Czerniec , pomysłodawcy i organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej FALA, założyciele Zespołu Wokalnego UpVote, prowadzą w Radzyminie warsztaty wokalne | Jerzy Lach , reżyser teatralny, który od jesieni ubiegłego roku przygotowuje w Radzyminie spektakl z udziałem dorosłych aktorów amatorów | Jakub Pietrucha , Kapelmistrz Radzymińskiej Orkiestry Dętej

, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin | , artystka malarka i rzeźbiarka, kustoszka Galerii Piwniczka, właścicielka Pracowni Otwartej | i , pomysłodawcy i organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej FALA, założyciele Zespołu Wokalnego UpVote, prowadzą w Radzyminie warsztaty wokalne | , reżyser teatralny, który od jesieni ubiegłego roku przygotowuje w Radzyminie spektakl z udziałem dorosłych aktorów amatorów | , Kapelmistrz Radzymińskiej Orkiestry Dętej 12.45 sport | Przemysław Popek , organizator Biegu z Pazurem, którego tegoroczna edycja odbędzie się w Radzyminie

, organizator Biegu z Pazurem, którego tegoroczna edycja odbędzie się w Radzyminie 13.10 prof. Maciej Aleksandrowicz , artysta-rzeźbiarz, były dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, mieszkaniec Radzymina

, artysta-rzeźbiarz, były dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, mieszkaniec Radzymina 13.25 Igor Strojecki, genealog, varsavianista, o postaci Juliana Ochorowicza, będącego także nauczycielem w Radzyminie

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.