Kapliczka w Mokrem zostanie odbudowana. Deklaracja wykonawcy po interwencji RDC RDC 05.03.2025 17:15 Po nagłośnieniu sprawy przez Polskie Radio RDC, firma Strabag odbuduje kapliczkę w miejscowości Mokre koło Radzymina, którą zniszczyła podczas przebudowy drogi powiatowej. Ponad 100-letnie miejsce kultu na skrzyżowaniu por. Franciszka Żukowskiego z Radzymińską zostało zrównane z ziemią. Mieszkańcy są zdruzgotani.

Zniszczona kapliczka (autor: RDC/dzięki uprzejmości pana Daniela Piotrowskiego)

Jest deklaracja wykonawcy w sprawie zniszczenia kapliczki w miejscowości Mokre koło Radzymina. Sprawą od wczoraj zajmują się nasi reporterzy. Po nagłośnieniu tematu dostaliśmy wyjaśnienia firmy Strabag, które przebudowuje pobliską drogę.

Zapewnia, że zniszczenie kapliczki nie było celowym działaniem i deklaruje odbudowę. „Najcenniejsze zachowane elementy, w tym figurka i krzyż, zostaną poddane renowacji i ponownie umieszczone w kapliczce” - zapowiada Rzecznik prasowy firmy Maciej Tomaszewski

Do zniszczenia ponad 100-letniej kapliczki na skrzyżowaniu por. Franciszka Żukowskiego z Radzymińską doszło podczas przebudowy drogi powiatowej. Firma Strabag informuje, że kapliczka przed przebudową miała zostać przeniesiona, ale podczas prac zaczęła się osuwać, co doprowadziło do jej zniszczenia.

„To nie powinno się wydarzyć”

Deklarację o odbudowie potwierdziła nam też wicestarosta wołomińska Katarzyna Pazio.

- To, co się wydarzyło, nie powinno się wydarzyć. Jesteśmy na etapie sprawdzania, czy faktycznie sprzęt lekki był używany do przeniesienia tej kapliczki. Firma oczywiście tłumaczy, że kapliczka nie posiadała fundamentowania, że spoiwa łączące cegły były zwietrzałe i nie wiązały ich - wyjaśnia.



Firma Starbag ma wykorzystać elementy starej kapliczki.

- Firma na swój własny koszt musi odbudować kapliczkę, ale nie na takiej zasadzie, że po prostu weźmie wszystko nowiutkie i na nowo postawi nową kapliczkę. Przy użyciu również tutaj fachowej wiedzy konserwatora zabytków zostanie odrestaurowana. Mam nadzieję, że jak najwięcej elementów z tej kapliczki zostanie wykorzystywane do jej odbudowy - mówi Pazio.

Mieszkańcy zdruzgotani

Mieszkańcy są zdruzgotani zniszczeniem miejsca, o które dbali od lat. Zaznaczają, że regularnie modlili się pod kapliczką, była punktem startowym wielu procesji czy miejscem gdzie stawały młode małżeństwa. Zwrócili również uwagę na niedbałe zabezpieczenie figury Chrystusa.

Sołtys Mokrego Marlena Kolatorska-Pośnik zaznacza, że kapliczka była dla całej miejscowości bardzo ważna.

- Była bardzo ważnym punktem, miejscem, gdzie co roku odprawiały się nabożeństwa majowe, odprawiały się msze święte. No i uległa zniszczeniu niestety - mówi.



Podczas zdarzenia zniszczona została także zabytkowa tabliczka na której widniała data powstania kapliczki - 1917 rok i modlitwa do Serca Jezusa.

