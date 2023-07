9 tys. mandatów w miesiąc. ITD podsumowuje odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Białobrzegów Iwona Rodziewicz-Ornoch 27.07.2023 18:31 Ponad 9 tysięcy mandatów w pierwszy miesiąc działalności. Tyle przypadków łamania prawa namierzył system odcinkowego pomiaru prędkości na obwodnicy w Białobrzegach. To pierwszy z 39 zapowiadanych przez ITD nowoczesnych urządzeń w Polsce.

Odcinkowy pomiar prędkości na Mazowszu (autor: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym)

Nowej generacji odcinkowy pomiar prędkości w Białobrzegach działa jak „w szwajcarskim zegarku”. Podczas pierwszego miesiąca działalności system namierzył ponad 9 tysięcy kierowców, którzy jechali za szybko.

- Liczba przekraczania prędkości w Białobrzegach jest duża, ale nie jest ona dla nas zaskoczeniem - komentuje rzeczniczka Inspekcji Transportu Drogowego Monika Niżniak. - Dlatego, że w przypadku każdego nowego urządzenia - czy to fotoradaru, czy to odcinkowego pomiaru prędkości - pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące to znaczna liczba rejestrowanych naruszeń. Z każdym tygodniem, z każdym miesiącem sytuacja na kontrolowanych odcinkach stabilizuje się i następuje zmiana zachowania kierowców, wyhamowanie prędkości - tłumaczy.



Większość kierowców, których namierzył system w Białobrzegach, przekroczyła dozwoloną prędkość o 11-20 km/h - dodaje Niżniak.

- To jest 58 procent wszystkich zarejestrowanych naruszeń. Nie odnotowaliśmy, co ważne, przypadków ekstremalnego przekroczenia prędkości, a więc powyżej 70 km/h więcej niż obowiązuje na tym odcinku drogi ograniczenie prędkości - mówi.





Urządzenia bez zarzutu

- Zamontowane urządzenia namierzają samochody na wszystkich pasach bez względu na porę dnia i pogodę - mówi rzeczniczka ITD. - Urządzenia bez problemu nie tylko separują pasy ruchu, a na tych pasach ruchu przypisują konkretne dane do konkretnego pojazdu. Rozróżniają, czy mamy do czynienia z pojazdem osobowym czy też z pojazdem ciężarowym. Są też automatycznie sczytywane numery tablic rejestracyjnych - wyjaśnia.



- Urządzania działają bez zarzutu - zaznacza Niżniak. - Do tej pory nie musieliśmy wprowadzać korekt, nie musieliśmy prosić wykonawców o zmianę czy też dostosowanie działania danego urządzenia do naszych wymagań, a więc wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku - wskazuje.





Montaż kolejnych urządzeń

To dopiero pierwszy z 39 zapowiadanych przez ITD nowoczesnych urządzeń w Polsce.

- Kolejne odcinkowe pomiary prędkości nowej generacji pojawią w okolicy Nieporętu i Zielonki - informuje rzeczniczka ITD. - Droga wojewódzka 631 - w tym przypadku kontrolowany będzie odcinek o długości około 6 km i jeszcze Mszczonów, obwodnica miasta, droga krajowa nr 50. W tym przypadku planujemy objąć kontrolą odcinek o długości ponad 3 km - zaznacza.



Montaż zacznie się na przełomie sierpnia i września.

