Jesienna ramówka RDC. Nowości programowe, transmisje meczów i nowe pasma. Start 23 września RDC 22.09.2024 10:22 Jesienna ramówka Polskiego Radia RDC wejdzie na antenę już 23 września, czyli pierwszego dnia kalendarzowej jesieni. W ofercie warszawsko-mazowieckiej rozgłośni radiowej pojawią się nowe pasma i programy, w tym m.in. program Andrzeja Saramonowicza, Karola Kosiorowskiego, Benjamina Diamoutene i Mikołaja Woubisheta oraz Piotra Pilewskiego. Kontynuowane będą niedawno wprowadzone formaty Agnieszki Gozdyry, Łukasza Ostoja-Kasprzyckiego i Matyldy Kozakiewicz. Nie zabraknie też dobrej muzyki, kultury i sportu, w tym transmisji meczów największego klubu piłkarskiego w Polsce, czyli Legii Warszawa.

RDC

Słuchacze Polskiego Radia RDC w jesiennej ofercie publicznego nadawcy mogą liczyć na sporo nowości. Już w poniedziałek na antenie premierę będą miały aż 3 programy. Nową audycję „Kobiety rakiety” poprowadzi wieloletnia dziennikarka stacji Beata Jewiarz, która w każdy poniedziałek o godz. 13:00 będzie rozmawiać o karierach kobiet w biznesie. Drugą nowością tego dnia będzie nowy format aktorów Benjamina Diamoutene i Mikołaja Woubisheta „Pomiędzy”. Audycja będzie dotykać spraw z pogranicza kultury i rozwoju osobistego z afro-polskiej perspektywy. Trzecia nowość na antenie Polskiego Radia RDC to program polskiego reżysera i scenarzysty Andrzeja Saramonowicza, który zabierze słuchaczy w świat kultury, filmu i muzyki.

Więcej polityki, teatru i nowych technologii!

W nowej ramówce Polskiego Radia RDC od poniedziałku do czwartku stałą pozycję po godzinie 18:00 będą miały debaty polityczne. Dodatkowo swój czas na antenie otrzymają warszawscy studenci. Nie zabraknie też miejsca na merytoryczne starcia opinii w formie debat oxfordzkich dotyczących najważniejszych tematów w Polsce. Wśród nowości są też propozycje dla fanów nowych technologii. W każdą środę magazyn „Technologicznie mówiąc” poprowadzi były redaktor naczelny serwisu money.pl Piotr Pilewski. Natomiast amatorzy teatru przez trzy dni w tygodniu będą mieli okazję posłuchać aktorów, reżyserów, scenarzystów i innych twórców w programie „W rytmie kultury”. Dla osób, którym szczególnie bliskie są psy, rozgłośnia przygotowała nową audycję Karola Kosiorowskiego znanego z „Pytania na śniadanie” w TVP. Radiowy behawiorysta RDC będzie tłumaczył, edukował i rozwiązywał problemy naszych czworonożnych przyjaciół i ich opiekunów.

Nowa ramówka - nowe pasma

Jesienna ramówka RDC to też zmiana pasm, które rozpoczną się „Świtem” na żywo już o 5:00. Do godziny 7:00 poranny rozruch zaproponuje w muzycznej odsłonie wieloletni dziennikarz muzyczny RDC Paweł Bobrowski. W „Poranku RDC” od godziny 7:00 do 9:00 z głośników usłyszeć będzie można cenionych dziennikarzy stacji, czyli. Roberta Łuchniaka i Grzegorza Chlastę, a po 10:00, w „Południu RDC” Piotra Majewskiego. Zupełnie nową odsłonę zyska pasmo popołudniowe, które od poniedziałku do piątku prowadzić będzie Idalia Tomczak. Szczególne miejsce mają też wieczorno-nocne pasma muzyczne, za które będą odpowiadać legendarni dziennikarze muzyczni, m.in. Roman Rogowiecki, Marek Wiernik i Bogdan Fabiański. W weekendy radio przygotowało specjalną odsłonę pasm porankowych, wyjazdowe transmisje z całego Mazowsza i dużą dawkę kultury oraz muzyki.

Sprawdzone formaty będą kontynuowane

Na antenie Polskiego Radia RDC będą kontynuowane sprawdzone audycje: niedzielna „Bez ogródek” Agnieszki Gozdyry, wtorkowy „Wolny umysł” Matyldy Kozakiewicz oraz czwartkowy „Magazyn PoWarszawsku” Łukasza Ostoja-Kasprzyckiego. Co najmniej do końca sezonu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy rozgłośnia będzie transmitowała mecze Legii Warszawa. Skomentuje je legendarny piłkarz Legii Tomasz Sokołowski, któremu towarzyszyć będą dziennikarze stacji Miłosz Kuter i Przemysław Paczkowski.

Wiadomości z Mazowsza, Polski i świata

Redakcja Informacji i Internetu Polskiego Radia RDC jest i będzie głęboko zaangażowana w sprawy regionu. Siedziba stacji w stolicy Polski wraz z ośrodkami w Płocku, Radomiu i Siedlcach to siła radia, ale też zobowiązanie dotyczące poświęcenia tematyce województwa. Słuchacze jednak mogą mieć pewność, że nie ominą ich najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata.

Polskiego Radia RDC możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.