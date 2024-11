Olga Kwaśniewska laureatką Nagrody Dziennikarskiej Rady Programowej RDC Miłosz Kuter 19.11.2024 17:04 We wtorek 19 listopada Rada Programowa Polskiego Radia RDC wręczyła Nagrodę Dziennikarską za rok 2023. Laureatką została korespondentka RDC z Siedlec – Olga Kwaśniewska. Wyróżnieni zostali także Kinga Michalska, wydawczyni programów i autorka audycji „Książkomania” oraz Marek Romański, którego usłyszeć można w audycji „Ale Jazz”. — Mam nadzieję, że to będzie tylko dodatkowym impulsem do tego, żeby jeszcze ciężej pracować — podkreśla Kwaśniewska.

Nagroda Dziennikarska Rady Programowej Polskiego Radia RDC przyznana (autor: RDC)

— Nie byli powtórnie nominowani, a wydaje mi się, że niektórzy robią takie audycje, że naprawdę warto by było, żeby byli jeszcze raz nominowani, bo ich praca jest warta przyjrzenia się i ewentualnie nawet nagrodzenia — mówi wiceprzewodnicząca Rady Programowej RDC Krystyna Antoszkiewicz.

Olga Kwaśniewska podkreśla, że nagroda jest dla niej szczególna, ponieważ w styczniu minie jej 10 lat pracy w Polskim Radiu RDC.

— Po raz pierwszy korespondenci są docenieni podczas tej Nagrody. Mam nadzieję, że to będzie tylko dodatkowym impulsem do tego, żeby jeszcze ciężej pracować i zasługiwać na ten tytuł. W styczniu mija mi 10 lat pracy z Radiem dla Ciebie, więc to jest wyjątkowe uhonorowanie — zaznacza Kwaśniewska.

Marek Romański zaznacza, że ta nagroda jest dla niego wyznacznikiem tego, że wykonuje dobrą pracę.

— To dla mnie bardzo ważna sprawa, bo wskazuje mi to, że idę w dobrym kierunku. Pracowałem na to sporo lat, ale to też właściwie trudno nazwać pracą, bo robię to, co lubię, dzielę się muzyką, którą lubię, którą kocham i to właściwie jest dla mnie bardziej przyjemność niż praca — mówi Romański.

Zdaniem Kingi Michalskiej, jest to motywacja, by bardziej się rozwijać i być coraz lepszym.

— Audycja „Książkomania” to było coś, co stworzyłam specjalnie dla Polskiego Radia RDC. A nagroda jest też oczywiście jak zawsze czymś, co miło jest otrzymać, ale takim pretekstem do tego, by robić coś dalej, by sięgać po więcej — podkreśla Michalska.

Historia Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia RDC

Nagroda Dziennikarska Rady Programowej Polskiego Radia RDC jest wręczana od 2019 roku.

Jej pierwszym laureatem był dziennikarz Piotr Łoś, nominowany za audycje z cyklu „Rody i Rodziny Mazowsza”. Rok później Rada Programowa nagrodziła Elżbietę Uzdańską, autorkę audycji „Jest sprawa”. Wśród finalistów byli także Monika i Grzegorz Wasowscy za „Fradofon” oraz Nula Stankiewicz i Janusz Strobel z audycją „Trzeba marzyć”.

W 2021 roku nagroda trafiła do Aleksandry Głogowskiej, Katarzyny Kowalczyk i Łukasza Jasiny za cykl „Wieczór literacki”. Finalistami byli wtedy także Robert Łuchniak za całość dziennikarskiej pracy w RDC oraz ponownie Monika i Grzegorz Wasowscy z autorskim „Frajdofonem”.

Redaktor Robert Łuchniak został nagrodzony za cykle „Wieczór RDC” i „Religie” w 2022 roku. O nagrodę walczyli też Marek Romański z audycją „Ale jazz” oraz Michał Szulim za „Miejsce za miejscem”.

W ubiegłym roku wyróżnieni zostali: redaktor Marek Romański za audycję „Ale Jazz”, profesor Karol Radziwonowicz za audycję „O muzyce dla ciebie” oraz redaktor Łukasz Badowski za audycję „Z innej planety”.

