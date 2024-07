Dziennikarz Polskiego Radia RDC nominowany do konkursu „Lodołamacze” Cyryl Skiba 18.07.2024 13:09 Robert Łuchniak nominowany do 19. edycji konkursu Lodołamacze 2024 r. Nasz dziennikarz, prowadzący między innymi „Poranka RDC” czy „Magazynu ekonomicznego” ma szansę na wyróżnienie w kategorii „Dziennikarz bez barier”.

RDC

Robert Łuchniak z szansą na wyróżnienie w kategorii „Dziennikarz bez barier” w konkursie Lodołamacze 2024 r. Nasz redakcyjny kolega docenia to wyróżnienie i podkreśla, jak ważne jest wspieranie osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

- Ja zwracam uwagę na to, co dzieje się na rynku pracy, bo zajmuję się ekonomią, a jak mamy zaglądać na rynek pracy, to teraz szczególnie warto zaglądać na rynek pracy w tym fragmencie, który dotyczy osób niepełnosprawnych. To jest ogromnie ważne, żeby oni te prace mieli, bo to nie tylko są mniejsze koszty społeczne, ale to jest też kwestia ich samorozwoju, ich takiego dobrostanu i poczucia własnej wartości - mówi

Robert Łuchniak prowadzi w Polskim Radiu RDC audycje „Poranek RDC”, „Magazyn ekonomiczny”, „Wieczór RDC”, „Religie” i „Zawód-człowiek”.

Nagroda wręczona zostanie podczas gali, która odbędzie się 17 października 2024 w Zamku Królewskim w Warszawie.

19. edycja Kampanii Społecznej Lodołamacze 2024 ma na celu promowanie, docenianie osób, organizacji, pracodawców i dziennikarzy wrażliwych na kwestie aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i przełamywanie stereotypów wokół nich.

