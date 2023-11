„To fałszywa informacja”. ZUS ostrzega przed fake newsami o wyrównaniu świadczenia 500+ RDC 28.11.2023 21:20 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi świadczenia wychowawczego, które krążą w social mediach. Chodzi o wyrównanie 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. — To fałszywa informacja, która krąży w internecie — poinformował ZUS.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się ludzie z wydrukowanym z mediów społecznościowych fałszywym wnioskiem. Regionalny rzecznik ZUS Wojciech Ściwiarski tłumaczy, że taki wniosek nie jest drukiem przygotowanym przez ZUS i nie należy go składać, bo takie wyrównanie nie przysługuje.

— Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że wysokość świadczenia wychowawczego do kończą 2023 roku, to 500 złotych na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat — tłumaczy Ściwiarski.

Zmiany w programie 500+ od stycznia

Jak zaznacza rzecznik, zmian w świadczeniach należy spodziewać się od przyszłego roku.

— Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się na 800+. Nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania wniosku — oznajmia Ściwiarski.

ZUS przypomina, że prawo do 500+ ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Jednak aby świadczenie było wypłacone od początku, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 r. Jeśli spóźnił się i przekazał dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od lutego, wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, czy bankowości elektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

