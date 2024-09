Finansowe wsparcie dla powodzian. Jak złożyć wniosek? RDC 17.09.2024 15:02 Powodzianie już mogą ubiegać się o finansowe wsparcie. Zgodnie z zapowiedzią rządu, pierwsze środki powinny zostać wypłacone „od ręki”. Wypłaconych zostanie 2 tys. zł zasiłku powodziowego oraz doraźna pomoc w kwocie 8 tys. zł.

Powodzianie już mogą ubiegać się o finansowe wsparcie. Radczyni prawna Martyna Pomykała z Krajowej Izby Radców Prawnych tłumaczy, że możliwe są 3 rozwiązania. „Możemy udać się do gminy złożyć wniosek o zasiłek powodziowy w kwocie 2 tysięcy złotych oraz pozostałą doraźną pomoc w kwocie 8 tysięcy złotych. Wniosek składa się w naszej gminie, natomiast jeżeli zostaliśmy ewakuowani z naszej gminy, możemy złożyć taki wniosek w gminie sąsiadującej. Taka zapomoga powinna być wypłacona niezależnie od naszego dochodu” - wyjaśnia radczyni prawna.

Rządowe wsparcie na remont lub odbudowę

W sytuacji gdy doszło do zniszczenia lokalu mieszkalnego można liczyć na sto tysięcy rządowego wsparcia. W przypadku budynku pomoc może wynieść do 200 tysięcy złotych. Środki mają być przeznaczone na remont lub odbudowę nieruchomości. „Przede wszystkim musimy oszacować wartość naszej straty, więc powinniśmy chociaż jakiś orientacyjny kosztorys przedstawić jak ta szkoda wygląda i jakie prace naprawcze mamy zamiar przeprowadzić i jaki będzie ich koszt. Co ważne, jeżeli mówimy o tej większej pomocy, musimy zachować faktury i rachunki, ponieważ organ dając nam taką zapomogę może z tej zapomogi nas rozliczyć” - tłumaczy Martyna Pomykała.

Szybkie udzielanie pomocy finansowej powodzianom jest możliwe dzięki wprowadzeniu wczoraj przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej. Obejmuje on część województw: dolnośląskiego, śląskiego oraz opolskiego.

