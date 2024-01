Nowe zasady zdawania egzaminu na prawo jazdy. Co na to instruktorzy i kursanci? Miłosz Kuter 08.01.2024 18:59 Opinie dotyczące zmian w przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy są podzielone. Od Nowego Roku egzaminator o popełnionych błędach informuje kursanta dopiero pod koniec egzaminu. Zamiany negatywnie ocenia egzaminator z 15-letnim stażem. Z kolei wśród samych kursantów panują różne opinie.

Egzaminy na prawo jazdy 2024 (autor: RDC)

Po Nowym Roku zmieniły się zasady przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. O popełnionych w trakcie egzaminu błędach kursant dowiaduje się dopiero pod koniec egzaminu, a nie – jak do tej pory – w trakcie.

O tym, jak te zmiany oceniają kursanci, pytał nasz reporter Miłosz Kuter.

Zmiany zaś negatywnie ocenia instruktor jazdy z 15-letnim stażem Rafał Retmaniak.

– Kiedy czekam na swojego kursanta, który kończy egzamin, i widzę, jak zjeżdża do ośrodka, to już w tym momencie chciałbym wiedzieć, czy on zdał ten egzamin, czy nie. Do tej pory tak było – mówi.

Zmiany dotyczą również przyszłych motocyklistów. Co więcej, egzaminator ocenia teraz zdającego z pozycji pasażera samochodu, a nie kierowcy. Dzięki temu może dostrzec więcej błędów.

