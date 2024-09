Będzie nowelizacja Ustawy o Obronie Ojczyzny. To reakcja MON na apel studentów Marta Hernik 09.09.2024 18:49 Będzie nowelizacja Ustawy o Obronie Ojczyzny. Zmiany zapowiedział na konferencji w Lotniczej Akademii Woskowej w Dęblinie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi przede wszystkim o zmiany dotyczące kształcenia studentów wojskowych uczelni. - Chcemy pomóc tym wszystkim, którzy są ambitni i się starają, żeby mogli studiować - powiedział. To reakcja MON na apel studentów.

Władysław Kosiniak-Kamysz (autor: PAP/Wojtek Jargiło)

Podejmujemy nadzwyczajny tryb, aby kandydaci, którym ustawa blokuje powrót na uczelnie wojskową, mogli rozpocząć studia jeszcze w październiku. Tak minister obrony narodowej odniósł się do problemu ponad stu osób, które mimo pozytywnego wyniku rekrutacji nie dostali powołania na pierwszy rok studiów. Chodzi o osoby, które w poprzednim roku przerwały naukę na uczelni wojskowej, aby w tym roku zdawać na inny kierunek.

Problem ponad 100 osób w całej Polsce

Z problemem w rekrutacji zgłosiła się do nas grupa studentów z Mazowsza. Pisali, że dostali się na wymarzone studia po bardzo trudnej, wymagającej i kosztownej rekrutacji, ale... nie mogą studiować. Byli już na wojskowej uczelni i wprowadzone w trakcie przepisy zamykają im dalszą drogę.

- Już jesteśmy przygotowani na dobre dla nich zmiany - obiecał szef MON. - To dotyczy ponad 100 osób w Polsce, które z jakichś powodów wcześniej zaczęły studia na uczelni wojskowej, studiowali, pełnili też dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, przerwali te studia. Czasem z powodu dostania się na lepszy kierunek, który dla nich był lepszy, może ich wymarzony. I ustawa o obronie ojczyzny niestety im to uniemożliwiła - mówił.





Teraz każdy taki przypadek według zapowiedzi ministra - będzie rozpatrywany indywidualnie.

- Ale oczywiście ten rok nie mógłby się dla wielu studentów podchorążych rozpocząć. Dla tych, którzy dostali się ponownie, a wcześniej zrezygnowali z różnych powodów. Dlatego każdy taki przypadek, a jest ich ponad 100 w tym momencie na wszystkich uczelniach wojskowych, będzie rozważany indywidualnie - wskazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Gdzie się zgłosić?

Studenci już mogą się zgłaszać

- Bardzo proszę o taki bezpośredni kontakt z Departamentem Kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tam pan dyrektor pułkownik Faka jest przygotowany do tego, żeby odpowiadać na wszystkie pytania, udzielać pomocy. Też rozmawiamy o tym z rektorami wszystkich uczelni wojskowych, żeby te wskazówki były udzielone. Będziemy szukać rozwiązań dla każdego przypadku indywidualnie - tłumaczył wicepremier.





- Jest konkretne rozwiązanie, ale nie dla wszystkich - podkreślał szef MON. - Na przykład powrót na zasadniczą służbę wojskową od momentu jej przerwania, a do tego momentu rozpoczęcie studiowania. Chcemy tym wszystkim, którzy są ambitni, którzy potrafią, którzy się starają, żeby mogli studiować. Też zdarzają się wieczni studenci, którzy zmieniają swoje kierunki po to, żeby jak najdłużej studiować. To nie jest przewidziane rozwiązanie dla nich - mówił.

Co na to studenci?

Rozmawialiśmy ze studentami, którym nowelizacja Ustawy o Obronie Ojczyzny daje szanse na kontynuowanie nauki.

- Zrezygnowałem z uczelni tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ chciałem studiować na wymarzonym kierunku. Na poprzedniej uczelni rozliczyłem się do tych wszystkich przedmiotów, zaliczając przy tym pierwszy semestr. Decyzja o rezygnacji nie była łatwa, a sam proces rekrutacji wiązał się z ogromną ilością stresu. Na ten moment odwołanie złożyłem - powiedział nam jeden ze studentów, który wcześniej zgłosił się do nas z problemem. - Po dzisiejszej wypowiedzi ministra mam nadzieję, że będzie ono rozpatrzone pozytywnie. Bardzo dużo stresu mnie kosztował ten czas rekrutacji, wszystkie zawirowania jakie były w tym momencie były stresujące, ale teraz mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku - dodała studentka, która była w tej samej sytuacji.

Zmiany ustawowe są opracowywane, a teraz wdrażane będą doraźne, które są pilnie potrzebne. Chodzi o to, by studenci rozpoczęli rok akademicki na uczelniach wojskowych jeszcze w tym roku.

