Dziś pierwsze czytanie ustawy „antyhejterskiej”. Na czym polega ślepy pozew? RDC 07.11.2024 04:19 Ustawa „antyhejterska” umożliwi tak zwany ślepy pozew – tłumaczył w Poranku Polskiego Radia RDC Łukasz Osmalak, poseł Polski 2050, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. walki z hejtem. Pierwsze czytanie dokumentu odbędzie się dziś. Dzięki ustawie nie będzie trzeba ustalać imienia, nazwiska i adresu anonimowego hejtera, by podać go do sądu.

Łukasz Osmalak (autor: RDC)

Dzisiaj w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu Polski 2050-TD dot. walki z anonimowymi hejterami w internecie. Nowela Kodeksu postępowania cywilnego umożliwia osobie dotkniętej hejtem złożenie do sądu tzw. ślepego pozwu, a sąd zażądania od administratora strony internetowej ujawnienia adresu IP sprawcy.

O ustawie mówił na naszej antenie Łukasz Osmalak, poseł Polski 2050, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Hejtem.

– Pan może złożyć doniesienie na taką osobę. To już po stronie sądu będzie decyzja czy w ogóle zakwalifikuje to jako hejt, mowę nienawiści. Jeśli okaże się, że to zostanie zakwalifikowane, to nie na panu będzie ciążył obowiązek wskazania osoby, którą pan pozywa – tłumaczył.

W takich przypadkach dane i adres sprawcy ustali sąd lub organ ścigania na podstawie zabezpieczonego IP, kierując wezwanie do operatora.

Hejt w sieci jest coraz częstszym zjawiskiem. Według raportu NASK „Nastolatki 3.0” 3/4 uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy, która coraz częściej kończy się tragicznie.

