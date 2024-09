Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o obronie cywilnej RDC 18.09.2024 13:44 Będzie nowy system ochrony ludności. Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy regulujący te kwestie. Projekt o ochronie ludności i obronie cywilnej zakłada, że na ten cel będzie rocznie przeznaczane nie mniej niż 0,3 procent PKB.

Sejm (autor: Sejm RP)

Do Sejmu trafił projekt rządowy ustawy o obronie cywilnej. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański mówi, że projekt kompleksowo reguluje kwestię systemu zarządzania kryzysowego.

– Ponieważ on określa obowiązki, począwszy od gminy, przez również wojewodów, czy ministra spraw wewnętrznych, który jest szefem obrony cywilnej. Nie ma przepisu, po prostu my je tworzymy, natomiast oczywiście trzeba będzie tworzyć program. W ustawie o ochronie ludności są określone pieniądze, nakłady na przeciwdziałanie powodziom, na określone zadania, które będą realizowane w zakresie obrony cywilnej. Natomiast dzisiaj to wszystko jest rozproszone i trzeba szukać po poszczególnych ustawach – dodaje.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że zrobi wszystko, aby projekt dotyczący obrony cywilnej jak najszybciej trafił pod obrady izby. Nie wykluczył, że będzie to możliwe już w przyszłym tygodniu. „Jeśli nie na tym, to na następnym” – powiedział. Przypomniał, że nowy Regulamin Sejmu oznacza nieco wolniejszą legislację ze względu na udział obywateli i ekspertów w procesie stanowienia prawa.

– Sejm zaczyna się według tego wstępnego normalnego planu w środę, a więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby te 7 dni minęło. Nawet jak przeczytamy tę ustawę w czwartek czy w piątek, to też będzie dobrze. Rozumiem też, że wpływają inne projekty ustaw.

Będzie pewnie projekt jakiś rządowy dotyczący tego co się dzieje. Tak się spodziewam. Wczoraj zdaje się w godzinach wieczornych popołudniowych wpłynął projekt Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o pomoc powodzianom – wyjaśnił.

Zgodnie z rządowym projektem, za informowanie o zagrożeniu i wojnie będzie odpowiedzialne Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Państwo - opierając się m.in. na straży pożarnej – zarówno państwowej, jak i ochotniczej – a także na samorządach i organizacjach pozarządowych, stworzy system, który w razie kryzysu wesprze obywateli. Ma też powstać system bezpiecznej łączności państwowej, który zapewni ciągłość funkcjonowania administracji oraz ochronę ludności w czasie pokoju i wojny. Mają powstać plany ewakuacji ludności obejmujące kwestie przemieszczenia ludności z miejsca zagrożonego i przyjęcia jej w miejscu bezpiecznym. Uregulowane mają zostać również kwestie dotyczące obiektów zbiorowej ochrony, a szef MSWiA wyda rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych.

