Zasłużeni samorządowcy odznaczeni przez Prezydenta RP. „Widzimy efekty państwa pracy” RDC 24.05.2024 16:51 Prezydent Andrzej Duda w piątek podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego nadał odznaczenia państwowe zasłużonym przedstawicielom samorządu. Dziękował samorządowcom za ich służbę i pracę dla rozwoju Polski.

Prezydent Duda odznaczył zasłużonych samorządowców (autor: PAP/Piotr Nowak)

W piątek w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odznaczenia odebrali samorządowcy różnych szczebli: od sołtysa po marszałka województwa.

Prezydent przypomniał, że 34 lata temu odbyły się po raz pierwszy wolne wybory do samorządu gminnego. — Są wśród państwa tacy, którzy dla tej swojej Polski lokalnej, Polski regionalnej, a także dla całej RP pracują od samego początku - dla jej rozwoju" — powiedział. — Każda wasza mała ojczyzna jest częścią naszej wielkiej ojczyzny - Polski — podkreślił.

Andrzej Duda podziękował zgromadzonym na uroczystości za ich wysiłki. — Jestem wdzięczny za to, że jesteście na swoim stanowisku i bierzecie na siebie odpowiedzialność za polskie sprawy — mówił.

„Widzimy efekty państwa pracy”

— Polska rzeczywiście po latach służby samorządowej wygląda zupełnie inaczej niż te 34 lata temu, kiedy wyrwaliśmy się z sowieckiej niewoli — podkreślił prezydent. — Na co dzień widzimy efekty państwa pracy. Coraz częściej i lepiej mówi się o Polsce w świecie, o tym, jak się rozwija i zmienia. To ogromna państwa zasługa — mówił Andrzej Duda.

Prezydent dziękował samorządowcom również za wszystko, co „uczynili dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy uciekali przed wojną”. Poprosił ich o kolejne lata służby, ponieważ „Polska bardzo tej działalności potrzebuje”.

Prezydent @AndrzejDuda z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego: Każda Wasza mała ojczyzna jest częścią naszej wielkiej Ojczyzny - Polski.



Prezydent przekonywał, że rozwój gmin i miast był możliwy m.in. dzięki rządowi Zjednoczonej Prawicy, który - jak powiedział - „kierował ogromne fundusze rządowe” do samorządów.

— W ostatnich latach do Polski lokalnej zostały skierowane ogromne fundusze przeznaczone na to, co jest potrzebne, aby podnieść komfort życia mieszkańców — powiedział Andrzej Duda. — Takich pieniędzy, jak przez te lata, samorząd jeszcze nie widział — oświadczył.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik poinformował, że obecność na uroczystości zadeklarowało ok. 400 samorządowców z całej Polski, w tym młodzi radni, którzy objęli mandat po raz pierwszy.

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest co roku 27 maja, począwszy od 2000 r. Święto upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 r. Prezydent zorganizował uroczystość z tej okazji wcześniej, ponieważ - jak poinformował - chciał, żeby 27 maja samorządowcy świętowali swój dzień we własnym gronie.

