Komisja do badania rosyjskich i białoruskich wpływów w Polsce powołana

Premier Donald Tusk wydał we wtorek zarządzenie, które powołuje komisję ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004–2024. – Będę oczekiwał pierwszego raportu komisji po wyborach do Parlamentu Europejskiego – mówił Tusk. Na czele komisji stanie szef SKW gen. Jarosław Stróżyk, będzie liczyła od 9 do 13 członków.