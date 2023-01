PKP Intercity podwyższa ceny biletów RDC 04.01.2023 18:02 Od 11 stycznia wzrośnie cena biletów kolejowych oferowanych przez spółkę PKP Intercity. Przewoźnik tłumaczy podwyżki rosnącymi kosztami eksploatacyjnymi, w tym energii elektrycznej.

PKP Intercity podwyższa ceny biletów (autor: Flickr)

Najbardziej wzrosną ceny biletów za najszybsze połączenia obsługiwane przez składy Pendolino. Cena jednorazowego biletu wzrośnie o 17, 8 procent. Bilety na połączenia EIC wrosną o 17,4 procent. Najmniejsza podwyżka dotyczy połączeń w kategorii TLK oraz Intercity - koszt biletu będzie wyższy o niewiele ponad 11 procent.

Zmiana ceny Kart Intercity pierwszy raz od 7 lat

Przewoźnik zapowiada także wzrost opłaty za bilety odcinkowe. Ceny wzrosną średnio o 10 procent. Po raz pierwszy od 2016 roku zmieniają się ceny Kart Intercity, uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach.

Przyczyną wyższa cena energii

Spółka tłumaczy podwyżkę wzrostem opłat eksploatacyjnych - przede wszystkim rosnącymi kosztami za energię elektryczną. Spółka argumentuje, że w porównaniu do stycznia 2022 roku cena energii na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o ponad 62 procent. Przełoży się to bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 roku opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną, a co jest tego konsekwencją - na wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity.

Wśród przyczyn wymienia także wskaźnik inflacji, który w listopadzie 2022 roku wynosił 17,5 procent.

