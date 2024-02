Można już rozliczać podatki przez e-PIT. Jakie są nowości? RDC 15.02.2024 10:51 Od dziś można rozliczać podatki z wykorzystaniem wstępnie wypełnionych formularzy w ramach usługi Twój e-PIT. W tym roku po raz pierwszy z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Jak rozliczyć się z fiskusem? (autor: Ministerstwo Finansów)

Od czwartku, 15 lutego, podatnicy mogą rozliczać podatki za 2023 r. z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Jak informuje Ministerstwo Finansów, we wszystkich formularzach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa.

„W przypadku rozliczeń np. tzw. etatowców oznacza to, że w wielu wypadkach wystarczy samo przejrzenie PIT i ewentualne zmiany wynikające, np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi czy chęci zmiany OPP, której chcemy przekazać 1,5 proc. podatku” – czytamy na stronach MF.

Warto pamiętać, że jeśli do 30 kwietnia, czyli do dnia, do którego trzeba złożyć zeznanie za rok 2023, podatnik nie złoży formularza PIT w inny sposób (np. papierowo czy przez e-Deklaracje) i jednocześnie nie wykona żadnego działania w usłudze Twój e-PIT, jego zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie.

📢 Już jutro rozpocznie się akcja rozliczenia #PIT za 2023 r.



Zachęcamy do korzystania z usługi #TwójePIT i rozliczania podatków drogą elektroniczną. 📱💻



Sprawdź, jakie nowości przygotowaliśmy w e-usługach ➡https://t.co/beb4ErS8RG pic.twitter.com/T4FBbo8NDv — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) February 14, 2024

e-PIT – jak to działa?

Usługa Twój e-PIT jest udostępniana po raz szósty. W tym roku po raz pierwszy z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, a także ci, którzy mają zawieszoną działalnością gospodarczą. W efekcie w usłudze – obok formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ – będzie można znaleźć także formularze PIT-36L, PIT-28 oraz PIT-36.

„PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym” – podało MF na stronach internetowych.

„PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.

PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych” – czytamy.

Ryczałtowcy a e-PIT

MF poinformowało także, że ma nadzieję, że z możliwości rozliczenia w usłudze Twój e-PIT skorzystają tzw. ryczałtowcy, którzy nie wykazują w swoich rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów, a także posiadaczy nieruchomości, którzy w 2023 r. będą rozliczać przychody z najmu ryczałtem.

„Drugą dużą grupą jest 670 tys. osób z zawieszoną działalnością gospodarczą, które są zobowiązane do złożenia zeznania, mimo że nie osiągają przychodów lub są one zwolnione z opodatkowania. Po raz pierwszy w usłudze Twój e-PIT będą mogli rozliczyć się ci, którzy w PIT-36, rozliczają przychody z innych źródeł niż działalność gospodarcza. Informacja o ich wysokości znajdzie się w udostępnionym zeznaniu” – czytamy na stronach MF.

