Paweł Poncyliusz w RDC: Zielony Ład to konieczność Cyryl Skiba 22.05.2024 12:53 Unijny program jest konieczny – ocenił wprowadzenie Zielonego Ładu gość „Studia Obywatelskiego” Paweł Poncyliusz. Zaznaczał, że transformacja energetyczna może nam się po prostu opłacać. Program został zaakceptowany w połowie maja w Radzie Unii Europejskiej.

– Zielony ład stawia ambitny cel – powiedział w audycji „Studio Obywatelskie” Paweł Poncyliusz. Były wiceminister gospodarki, ekspert w zakresie energetyki, powiedział że unijny program choć jest kontrowersyjny to jest konieczny. Transformacja energetyczna może się nam po prostu opłacać, zaznaczał.

– My nie wiemy tak na prawdę jak to będzie wyglądało za 10 lat. To jest tylko kwestia żeby świat polityki ale też i świat organizacji społecznych, pozarządowych, świat nauki stawiał sobie ambitne cele i powiedział "coś chcemy", a nie tylko płyniemy z prądem i gdzie nas ten nurt rzeki zaniesie to tam będziemy. Weźmy te wiosła i próbujmy sterować tą łódką w miarę aktywnie.– mówił Paweł Poncyliusz.

Premier w sprawie Zielonego Ładu

To nie będą nakazy, lecz możliwości i to my będziemy decydowali o ich zastosowaniu. Tak premier Donald Tusk skomentował unijny Zielony Ład, który w połowie maja został zaakceptowany przez kraje unijne w Radzie Unii Europejskiej.

Unijne kraje ostatecznie 13 maja zatwierdziły złagodzenie wymogów środowiskowych wobec rolników. Chodzi o korekty w Zielonym Ładzie zaproponowane przez Komisję w połowie marca i przyjęte przez Parlament Europejski pod koniec ubiegłego miesiąca.

Zniesiony zostaje obowiązek ugorowania. Rolnicy nie będą musieli wyłączać 4 procent ziemi z upraw, by otrzymać dopłaty bezpośrednie. Natomiast ci, którzy dobrowolnie zdecydują się na odłogowanie, będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Małe gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 hektarów będą zwolnione z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem norm środowiskowych.

