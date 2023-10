Prezydent: nasze stanowisko ws. przymusowej relokacji migrantów jest niezmienne RDC 05.10.2023 12:47 Nasze stanowisko w kwestii przymusowej relokacji migrantów jest jednolite i niezmienne – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda po konsultacjach z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak podkreślił, rząd PO wyraził zgodę na system kwotowy. Myśmy się temu zdecydowanie sprzeciwili – zaznaczył.

Konferencja ws. migracji (autor: Marcin Obara/PAP)

Przed udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w Grenadzie oraz prezydenta Andrzeja Dudy w spotkaniu prezydentów państw Grupy Arraiolos politycy spotkali się w Pałacu Prezydenckim na wspólnych konsultacjach.

Jak podkreślił Andrzej Duda, w ciągu dwóch dni on i szef rządu spotkają się praktycznie ze wszystkimi najważniejszymi liderami państw Unii Europejskiej.

– W obu przypadkach podstawowym tematem, który będzie dyskutowany, będzie kwestia paktu migracyjnego i tego, co zostało zaproponowane przez instytucje europejskie i niektóre państwa europejskie, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu migracji – powiedział prezydent.

Zaznaczył, że problem nie jest nowy. – Problem pojawił się w 2014–2015 roku. – Pamiętamy decyzje podejmowane przez rząd PO-PSL, Donalda Tuska, panią premier Ewę Kopacz, zgodę na system kwotowy, na przyjmowanie migrantów do Polski, którą rząd PO wyraził – przypomniał.

Stanowisko Polski ws. relokacji migrantów

– Kiedy nastąpiła zmiana władzy w Polsce jesienią 2015 roku, kiedy najpierw ja wygrałem wybory prezydenckie, a później Zjednoczona Prawica wygrała wybory parlamentarne, stanowisko Polski w zdecydowany sposób zostało zmienione, myśmy się zdecydowanie sprzeciwili od samego początku systemowi kwotowemu, od samego początku sprzeciwiliśmy się przymusowej relokacji migrantów – podkreślił prezydent.

– Argumentowaliśmy w jeden sposób, nie może być tak, że kiedy pojawia się problem, to zamiast zapobiegać temu problemowi, to rozwiązuje się problem poprzez narzucenie go wszystkim – wskazał.

Jak zaznaczył prezydent, „powinniśmy podejmować takie działania, które będą problemowi zapobiegały, które będą realizowały zobowiązania państw członkowskich”.

– Jednym z naczelnych zobowiązań państw członkowskich jest ochrona granicy Unii Europejskiej, w szczególności jest to zobowiązanie państw grupy Schengen – dodał.

– My jako Polska, od samego początku naszych rządów, z tego problemu się wywiązywaliśmy. Nasze stanowisko w kwestii migracji, zwłaszcza w kwestii przymusowej relokacji migrantów, od 2015 roku, od kiedy przejęliśmy rządy w Rzeczypospolitej z woli wyborców, jest absolutnie jednolite i niezmienne – podkreślił Andrzej Duda.

