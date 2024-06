NIK składa zawiadomienie do prokuratury ws. byłego ministra sportu RDC 05.06.2024 11:46 Najwyższa Izba Kontroli na podstawie wyników kontroli sposobu przygotowania i przeprowadzenia programu „Sport dla Wszystkich” na 2023 rok skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka. Skala i mechanizm nieprawidłowości jest porównywalna z tymi znanymi z Funduszu Sprawiedliwości - powiedział Janusz Pawełczyk, p.o. dyrektora delegatury NIK w Białymstoku.

Kamil Bortniczuk (autor: MSiT)

NIK negatywnie oceniła działania byłego ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka.

- Materiał dowodowy zgromadzony w tej kontroli jest porażający. Zostaliśmy zaskoczeni skalą nieprawidłowości, kontrola dowiodła wielu patologii. Skala i mechanizm nieprawidłowości jest porównywalna z tymi znanymi z Funduszu Sprawiedliwości - powiedział Janusz Pawełczyk, p.o. dyrektora delegatury NIK w Białymstoku, która przeprowadziła kontrolę.

Nieprawidłowości na kwotę 90 mln zł

Jego zdaniem nieprawidłowości mogło sięgnąć kwoty ok. 90 mln złotych. - Uważamy, że mogło dojść do naruszenia przepisów karnych, stąd skierowanie sprawy do prokuratury - przekazał Pawełczyk.

Program „Sport dla Wszystkich” realizowany jest ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Główną ideą projektu jest stworzenie warunków do upowszechnienia sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia. Budżet programu w 2023 roku wynosił ponad 100 mln złotych.

W 2023 roku do ośmiu podmiotów miało trafić 26 mln dotacji, przy czym 14 mln zł ministerstwo przyznało Krajowemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych, którego prezesem od ponad dwóch lat jest Mieczysław Baszko, ówczesny poseł i kolega Bortniczuka z partii Republikanie. Ówczesny minister już wcześniej zaprzeczał zarzutom i zapewniał, że „nie wskazywał palcem konkretnych projektów”.

Czytaj też: Minister kultury o sytuacji mediów publicznych: środki z abonamentu nie są prywatnymi pieniędzmi KRRiT