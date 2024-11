Na Psa Urok. Gatsby i Oreo szukają nowego domu RDC 24.11.2024 11:49 W audycji Polskiego Radia RDC „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego domu. Podopieczni schroniska w Korabiewicach – Oreo i Gatsby czekają na swoich nowych właścicieli, u których znajdą bezpieczną przystań.

4 Oreo i Gatsby szukają domu (autor: Schronisko w Korabiewicach)

Gatsby błąkał się po wiejskich drogach, szukając jedzenia i schronienia. W końcu trafił do schroniska i stamtąd prosi o dom. Początkowo do obcych jest nieco nieśmiały, potrzebuje czasu, aby zaufać i podejść do człowieka. Jednak gdy już kogoś pozna, chętnie przychodzi na dawkę głaskania. Na spacerach zajmuje się swoimi sprawami, dużo węszy i wycisza się. Dobrze komunikuje się z innymi psami. To młody pies, urodzony w styczniu 2023 roku. Jest w typie psa gończego i potrzebuje dużo ruchu, jest średniej wielkości, waży ok 15 kg. To ładny pies, czarny, z dużą domieszką brązu i białymi plamkami.

Oreo jest uroczy, delikatny i trochę nieśmiały. Na początku ostrożny i odrobinę nieufny, kiedy już się otworzy, okazuje się łagodnym, pogodnym i radosnym psem. Ujmuje delikatnością, opiekuna obdarza przyjaźnią i zaufaniem. Całkiem dobrze radzi sobie na smyczy. Na spacerach jest radosny, spokojny, ciekawy świata, kontaktowy i uważny na człowieka. Ładnie mija inne psy. No i Oreo jest śliczny, trochę w typie mniejszego border collie. To czarny psiak o mięciutkiej sierści. Końcówki łapek i ogonek ma białe. Biały jest też z przodu, ma taką śliczną, szeroką białą kryzę. Dlaczego taki piękny i miły pies wciąż jest w schronisku? Nie wiemy.

Urodził się w 2021 r., waży ok. 10 kg.

Kontakt w sprawie adopcji: 519 615 975

Zapraszamy również na stronę schroniska w Korabiewicach, gdzie można znaleźć posty o Gatsbym, Oreo i innych psach z Korabek.

