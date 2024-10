Kolejna fala zachorowań na krztusiec? Ekspert: w tym roku ta choroba idzie na rekord Miłosz Kuter 23.10.2024 20:58 W tym roku krztusiec idzie na rekord - mówi profesor Ernest Kuchar, kierownik kliniki pediatrii Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na tę chorobę w ciągu ostatnich dwóch tygodni zachorowało ponad 4 tys. osób - wynika z najnowszych danych epidemiologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. W całym 2023 r. odnotowano 927 przypadków zachorowań, a do połowy października tego roku - 20677 przypadków.

Wzrost zimowych zachorowań (autor: Pexels)

To nie koniec sezonu na krztusiec? Jak ostrzega profesor Ernest Kuchar, kierownik kliniki pediatrii Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zbliża się kolejna fala zachorowań.

- Krztusiec w tym roku idzie na rekord. Każda choroba zakaźna cechuje się pewnymi cyklami. Krztuśca co 4-5 lat jest wyraźnie więcej. Właśnie ten rok przypada w 2024. Mamy już dziesiątki tysięcy potwierdzonych zakażeń krztuścem, co oznacza, że tych zakażeń jest o wiele więcej, bo przecież nie wszystkie są zgłaszane - mówi ekspert.



Do połowy października odnotowano również ponad 38 tys. zakażeń wirusem RSV, niemal cztery razy więcej niż w całym ubiegłym roku.

- Obie choroby nie zawsze wymagają jednak hospitalizacji - dodaje profesor Kuchar. - To jest najczęstsza przyczyna hospitalizacji w pierwszych dwóch latach życia w Polsce i w ogóle w większości krajów Europy. Szpital nie przyjmuje każdego chorego dziecka. My skupiamy się na tych pacjentach, którzy rzeczywiście tego wymagają. Można powiedzieć, że taki szczyt takiej piramidy, że najwięcej zakażeń jest łagodnych, które na pewno nie wymagają szpitala - tłumaczy.



Najbardziej narażone na powikłania są właśnie najmłodsi oraz osoby po 65. roku życia.

Kogo atakuje wirus RSV?

Czterokrotnie bardziej zakaźny od grypy, wirus RSV jest najczęstszą przyczyną infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci poniżej pierwszego roku życia. Przenosi się drogą kropelkową, atakuje drogi oddechowe.

Choroba rozwija się od czterech do sześciu dni. Specjaliści podkreślają, że ponad 90 proc. dzieci będzie miało kontakt z nim przynajmniej raz do ukończenia drugiego roku życia.

Dzieci chorują ciężko, ponieważ wirus może doprowadzić do zapalenia oskrzelików i groźnych duszności. W przypadku seniorów choroba często kończy się hospitalizacją – według NIZP w Europie RSV jest każdego roku przyczyną ponad 270 tys. hospitalizacji osób po 60. roku życia. Z tej grupy ok. 20 tys. osób umiera w szpitalu.

Krztusiec – grupa ryzyka i szczepienia

W przypadku krztuśca również chorują i dzieci, i dorośli.

Z danych opisanych niedawno przez „Rzeczpospolitą” wynika, że w grupie wiekowej do 4 lat odnotowano 2374 zachorowania na krztusiec, wśród dzieci między 5. a 9. rokiem życia – 2405, w wieku 10–14 lat – 4039, a wśród osób między 15. a 19. rokiem życia – 1346 przypadków.

Jednocześnie we wskazanym okresie z powodu krztuśca hospitalizowano 2180 osób, a w czerwcu odnotowano zgon noworodka chorego na koklusz.

Szczepienie na krztusiec jest obowiązkowe dla dzieci i powtarzane kilka razy począwszy od drugiego miesiąca życia. W przypadku dorosłych to szczepienie zalecane – jako szczepienie przypominające co 10 lat. Jest ono w tym przypadku płatne.

Od połowy października br. za darmo mogą szczepić się przeciwko tej chorobie kobiety w ciąży między 27. a 36. tygodniem ciąży. Jeśli ciąża będzie zagrożona przedwczesnym porodem, kobieta będzie mogła się zaszczepić już po 20. tygodniu ciąży – o tym zdecyduje lekarz, który prowadzi ciążę.

Jakie objawy ma krztusiec?

„Ta choroba bezpośrednio zagraża dzieciom, które jeszcze nie zostały zaszczepione. Pierwszą dawkę obowiązkowego szczepienia ochronnego dziecko otrzymuje dopiero w 2. miesiącu życia. Tymczasem szczepienie kobiet w ciąży chroni dzieci od chwili narodzin” wyjaśnił decyzję o refundacji resort zdrowia.

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego o charakterze nawracającym, która łatwo szerzy się z osoby na osobę drogą powietrzno-kropelkową poprzez kropelki wytwarzane podczas kaszlu, kichania, mówienia itp.

Objawy (pojawiają się ok. 7–10 dni po zakażeniu) to gorączka, katar i łagodny kaszel stopniowo przekształcający się w kaszel napadowy, który utrzymuje się nawet do 2–4 tygodni.

U niemowląt napad kaszlu może zakończyć się całkowitym bezdechem lub drgawkami, złamaniami żeber, dlatego krztusiec opisywany jest jako najbardziej niebezpieczna choroba dla tej grupy wiekowej.

U młodzieży i osób dorosłych przebieg zachorowania jest zwykle łagodniejszy, co powoduje, że postawienie prawidłowej diagnozy może być utrudnione.

