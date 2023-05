High Leauge organizująca gale freak fighterów na liście sankcyjnej MSWiA RDC 29.05.2023 18:14 High League, która organizuje gale freak fighterów, została wpisana na listę sankcyjną MSWiA. Beneficjenci spółki, według ABW, mają utrzymywać kontakt z przywódcą Czeczenii Ramzanem Kadyrowem.

High League na liście sankcyjnej MSWiA (autor: High League)

Na liście sankcyjnej MSWiA znaleźli się członkowie rodziny Edelbiev, obywatele Rosji czeczeńskiego pochodzenia, którzy według ABW mają utrzymywać kontakt z przywódcą Czeczenii Ramzanem Kadyrowem. Sankcjami objęte zostały powiązane z nimi m.in. spółki High League Bielski i H-Agency działające w ramach federacji High League, która zajmuje się organizowaniem gali typu freak show fight.

Na liście jest też należąca do członków tej rodziny spółka Monolit zajmująca się m.in. wyrabianiem nagrobków i mająca siedzibę w Warszawie.

Syn Łukaszenki z sankcjami

Szef MSWiA Mariusz Kamiński w poniedziałek zdecydował o wpisaniu na listę sankcyjną i objęcie restrykcjami 365 przedstawicieli białoruskiego reżimu. To odpowiedź na podtrzymanie wyroku skazującego działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta na osiem lat kolonii karnej, a także na represje ze strony władz białoruskich wobec przeciwników politycznych reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Na liście sankcyjnej znaleźli się m.in. syn Alaksandra Łukaszenki i szef białoruskiego Komitetu Olimpijskiego Wiktor Łukaszenka, szef KGB Białorusi, prokurator generalny oraz sędzia, który ogłosił wyrok na Andrzeja Poczobuta.

Są na niej także parlamentarzyści z obu izb parlamentu, którzy dotychczas nie byli objęci sankcjami oraz najbardziej rozpoznawani dziennikarze mediów państwowych i propagandyści, m.in. bohater licznych audycji w telewizji i radiu Ryhor Azaronak, szef telewizji państwowej Iwan Ejsmant, reporterka Ksenia Lebediewa oraz rzeczniczka Alaksandra Łukaszenki Natalia Ejsmant, komentator Wadzim Hihin.

Co to jest lista sankcyjna MSWiA?

Na prowadzoną przez MSWiA listę sankcyjną wpisywani są ci, którzy wspierają – bezpośrednio lub pośrednio – rosyjską agresję na Ukrainę, a także naruszenia praw człowieka i represje w Rosji i na Białorusi.

Stanowi ona uzupełnienie sankcji unijnych i nie może powielać ich rozwiązań. Dotychczas wpisanych na polską listę, a tym samym objętych sankcjami – takimi jak zamrożenie środków finansowych czy zakaz wjazdu do Polski – było ok. 80 osób lub firm. Teraz to prawie pół tysiąca podmiotów. Poniedziałkowe decyzje szefa MSWiA zostały opublikowane na stronie resortu.

