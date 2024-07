Nie żyje pilot Bielika, który rozbił się na płycie lotniska w Gdyni RDC 12.07.2024 15:50 W katastrofie samolotu na lotnisku wojskowym w Gdyni zginął pilot maszyny mjr Robert „Killer” Jeł. Do tragedii doszło podczas lotu treningowego – M-346 Bielik uderzył w płytę lotniska. Jak przekazał Inspektor Sił Powietrznych, pilot nie podjął próby katapultowania się.

Szczątki samolotu szkolno-treningowego M-346 Bielik z 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego na płycie wojskowego lotniska Gdynia Kosakowo (autor: Andrzej Jackowski/PAP)

Nie żyje pilot samolotu Bielik, który uderzył w płytę lotniska wojskowego. Inspektor Sił Powietrznych przekazał, że pilot zginął na miejscu; nie podjął próby katapultowania się.

Odszedł na „Wieczną Wartę"... Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dzisiaj podczas wykonywania lotu treningowego M-346 Bielik na lotnisku 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich-Dołach zginął tragicznie mjr pil. Robert „Killer" Jeł.



Do wypadku samolotu szkolno-treningowego M-346 Master doszło w piątek ok. godz. 13:00. Według informacji przekazanych przez rzecznika Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marka Pawlaka pilot przygotowywał się do pokazu, który miał odbyć się w sobotę na gdyńskim lotnisku.