Nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A. Bodnar: będą wnioski o uchylenie immunitetu RDC 29.05.2024 12:19 Szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar poinformował w środę, że przygotowywane są kolejne wnioski o uchylenie immunitetu w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura obecnie dokonuje kompleksowej analizy dokumentacji zgromadzonej w śledztwie — zaznaczył.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wyjaśnić różne nieprawidłowości dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości — zapewnił w środę szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar.

Na specjalnej konferencji prasowej Bodnar podkreślił, że przy współpracy z Prokuratorią Generalną RP po kolei analizowane są zawarte wcześniej umowy, a jakiś czas temu wstrzymane zostały płatności dla niektórych podmiotów.

Przypomniał, że ujawniony został zestaw umów dotyczących promocji Funduszu Sprawiedliwości, w tym tych, które były zawierane z podmiotami medialnymi, a ponadto przedstawiane są informacje o tym, w jaki sposób środki z FS „trafiały do okręgów wyborczych, z których kandydowali politycy Suwerennej Polski, czyli osoby, które były de facto odpowiedzialne za zarządzanie Funduszem Sprawiedliwości”.

— Naszym zdaniem są to informacje istotne z punktu widzenia tego, czym się zajmuje na co dzień Państwowa Komisja Wyborcza, ale także są one istotne dla nas, dla społeczeństwa, żebyśmy mieli pełny przegląd sytuacji — podkreślił.

Bodnar przypomniał także, że śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prowadzi Prokuratura Krajowa, a Zespół Śledczy nr 2, który „jest powołany do wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z działaniem Funduszu Sprawiedliwości” pracuje intensywnie.

— Ten zespół mierzy się naprawdę z gigantyczną pracą śledczą i myślę, że dzień po dniu będziemy poznawali kolejne efekty pracy Zespołu Śledczego nr 2 i w ogóle prokuratury w tej sprawie — powiedział Prokurator Generalny, przypominając, że nieprawidłowościami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości interesuje się m.in. Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Administracja Skarbowa i Główny Inspektor Informacji Finansowej.

Uchylenie immunitetu. Będą wnioski

— Kolejne wnioski o uchylenie immunitetu są w przygotowaniu. Nie chciałbym teraz deklarować jakie to będą daty, kiedy one zostaną złożone. Natomiast one odnoszą się do kwestii związanych z dotacjami na rzecz bardzo konkretnych podmiotów — powiedział Bodnar na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że prokuratura obecnie dokonuje kompleksowej analizy dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu i analizuje zeznania świadków. Przypomniał, że w związku z postępowaniem prokuratury w stosunku do trzech osób zastosowano areszt tymczasowy.

— Jeszcze dwie dodatkowe osoby oprócz tego mają postawione zarzuty i teraz na bazie tego wszystkiego zespół śledczy podejmuje dalsze działania, łącznie z tym, że przygotowywane są wnioski o uchylenie immunitetu — dodał.

Przypomniał też, że skierował we wtorek do marszałka Szymona Hołowni wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej (uchylenie immunitetu) b. wiceszefa MS w rządzie Zjednoczonej Prawicy, posła Michała Wosia (Suwerenna Polska, klub PiS). Podstawą wniosku są ustalenia prokuratury dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, m.in. 25 mln zł na zakup systemu Pegasus.

— W największym skrócie rzecz dotyczy kwestii związanej z zakupem oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości bez podstawy prawnej i przy przekroczeniu tych uprawnień, które wynikały z przepisów dotyczących funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości — zaznaczył.

Mapa przyznanych środków

Bodnar przypomniał także, że we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało interaktywną mapę dotyczącą środków, które w latach 2019-2023 roku były przyznawane z Funduszu Sprawiedliwości poza naborem lub konkursem - na podstawie par. 11 rozporządzenia o Funduszu Sprawiedliwości. Resort wskazał na powiązanie środków z funduszu z okręgami wyborczymi, gdzie kandydatami byli politycy SP.

— Poprzez udostępnienie tej mapy chodzi nam o pokazanie pewnego procesu, że mogło dochodzić do wydatkowania środków publicznych na cele, które mogły mieć podstawę prawną, mogły być wydatkowane na podstawie paragrafu 11 rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, natomiast mogą być możliwości z punktu widzenia etycznego oraz z punktu widzenia tego, czy być może te wydatki nie krzyżowały się z wydatkami i bardzo restrykcyjnymi regułami dotyczącymi finansowania kampanii wyborczych — powiedział Bodnar.

Zaznaczył, że liczy iż, „to nie będzie tylko i wyłącznie przedmiotem analizy ze strony opinii publicznej, ale także ze strony Państwowej Komisji Wyborczej”.

