Dziś Dzień Matki. Za co kochają je dzieci? RDC 26.05.2024 10:17 Dzisiaj to one są najważniejsze. Wszystkie matki, mamy i mamusie obchodzą swoje święto. Na niektóre czekają laurki, na inne drobne upominki a jeszcze inne spodziewają się wizyty dzieci. Na Mazowszu są też mamy - rekordzistki. Niektóre mają nawet ponad 10 dzieci. Szczególnie w tym dniu pamiętamy też o tych najsilniejszych mamach, które samotnie wychowują swoje dzieci.

Dzień Matki. Czego im życzą dzieci? (autor: RDC)

Dziś, w Dzień Matki pamiętamy o wszystkich mamach. Zostaną obdarowane prezentami przez swoje dzieci i dostaną od nich najlepsze życzenia. Z tej okazji porozmawialiśmy z przedszkolakami z placówki integracyjnej nr 45 w Warszawie. Zapytaliśmy ich za co kochają swoje mamy.

A co na to mamy? Jak mówiły naszym dziennikarzom - bez względu na to co dostaną, 26. maja to dla nich dzień wyjątkowy.

W ubiegłym roku na Mazowszu matkami po raz pierwszy i kolejny zostało łącznie 45 tysięcy kobiet.

Mamy rekordzistki

Mamy rekordzistki na Mazowszu – razem z partnerami nie poprzestały na jednym czy trójce dzieci.

Według danych GUS w ubiegłym roku po raz pierwszy i kolejny mami w naszym województwie zostało łącznie 45 tysięcy kobiet.

– Wśród nich były też prawdziwe weteranki – przyznaje Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie. - Dla części kobiet rola matki jest na tyle istotna, że nie poprzestają na jednym, dwójce lub nawet trójce dzieci. Wśród rodzących w 2023 roku kobiet, swoje 10 lub dalsze dziecko urodziło 9 pań - dodaje.

Średni wiek, w którym kobiety rodzą pierwsze dziecko stale rośnie. W 2023 roku na Mazowszu było to 29 lat i 8 miesięcy.

Samotne matki

Siłaczki z województwa mazowieckiego, czyli kobiety samodzielnie wychowujące swoje dziecko lub dzieci. Te mamy stanowią dużą część wszystkich mieszkających na Mazowszu.

– Liczymy je w setkach tysięcy – informuje Kałuski. - Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2021 samotnych matek było na Mazowszu 313 tys., czyli ponad 6 razy więcej niż samotnych ojców - podkreśla.

Radio dla Ciebie również składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom. Dzień Matki obchodzony jest w ponad 170 krajach na świecie. W Polsce świętujemy ten dzień od 1923 roku.

