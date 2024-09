Premiera w Polskim Radiu RDC. Już jutro „Na psa urok” behawiorysty Karola Kosiorowskiego Adrian Pieczka 28.09.2024 17:36 Pies najlepszym przyjacielem człowieka? Czworonogom będzie poświęcona nowa audycja w Polskim Radiu RDC - w niedzielę premierowy odcinek „Na psa urok”. Audycję poprowadzi behawiorysta Karol Kosiorowski.

RDC

Premiera w Polskim Radiu RDC. Już jutro na naszej antenie pierwsza audycja behawiorysty Karola Kosiorowskiego. Jak tłumaczył, behawiorysta zajmuje się zachowaniem i emocjami zwierząt.

- W przypadku ludzi jest trochę łatwiej, bo oni potrafią powiedzieć zwykle, co im dolega albo jakie mają uczucia czy nastroje. My to musimy wyczytać z zachowania psa, z tego, co on do nas mówi swoim ciałem, bo ja się zajmuję właśnie psami - mówił.



- Psy tak jak ludzie mogą cierpieć na depresje - mówił Kosiorowski. - Depresja u psów się zdarza, obniżenie nastroju się zdarza, takie problemy, które podobne są do takich ludzkich problemów rzeczywiście, więc to nie tylko te zachowania, które my możemy obserwować, ale też te stany psychiczne u psów się zdarzają - wskazał.



„Psy czują w 3D”

- Psy oglądają świat głownie nosem - dodał. - Czują w 3D. Ich nosy są niesamowite. Jak wchodzimy do domu, a mama na przykład gotuje rosół, to mówimy „mmm, ale pachnie rosołem”, prawda? A jak wchodzi do takiego domu pies, to on czuje, że tam jest marchewka, że tam jest cebula. Mało tego, on nawet potrafi rozpoznać, z jakiego mięsa jest ten rosół. Więc ten nos to jest dla psa jego najważniejsze narzędzie i komunikacji, i poznawania świata - wyjaśnił.



- Psy żyją chwilą - powiedział Kosiorowski. - Dla psa jest ważne to, jak jest teraz i teraz jest najważniejsze. Oczywiście to, co wydarzyło się w przeszłości, może mieć wpływ na to, jak pies się zachowuje, co sobie myśli, tak to nazwijmy. No ale to są takie rzeczy jak np. traumy, bo u psów też się to zdarza i późniejsze zachowania mogą być skutkiem tego, co wydarzyło się w przeszłości - tłumaczył.



Audycja już w niedzielę po godzinie 10:00. Zapraszamy do słuchania!

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na rdc.pl/player.