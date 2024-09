Spadł balon z napisami cyrylicą. Rzecznik MSWiA: wszystko zostało sprawdzone RDC 07.09.2024 14:54 Najprawdopodobniej balon meteorologiczny spadł we wsi Kamionka Stara w powiecie augustowskim. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał, że jeden z mieszkańców zgłosił odnalezienie podczas prac polowych przedmiotu z napisami prawdopodobnie w języku rosyjskim. Balon został już usunięty z pola, na którym wylądował. Zostanie teraz zbadany.

We wsi Kamionka Stara w powiecie augustowskim spadł balon (autor: Policja/X)

We wsi Kamionka Stara w powiecie augustowskim spadł balon. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński powiedział, że jest to najprawdopodobniej balon meteorologiczny.

— O godzinie 8.20 w miejscowości Kamionka Stara w powiecie augustowskim miejscowy rolnik zgłosił, że podczas prac polowych znalazł przedmiot z naklejonymi karteczkami. Na kartkach były napisy cyrylicą. Zaniepokoiło to rolnika, powiadomił policję, pojechał na miejsce służby, sprawdziły ten przedmiot. Był też na miejscu pies policyjny do wykrywania ewentualnie materiałów pirotechnicznych. Okazało się, że najprawdopodobniej jest to balon meteorologiczny — przekazał Dobrzyński w rozmowie z IAR.

Dobrzyński zapewniał, że obiekt tego typu nie stanowi zagrożenia.

— One z reguły w tym regionie gdzieś przelatują i bardzo często spadają. I w tym momencie uspokajam, nie ma żadnego zagrożenia. Wszystko zostało sprawdzone i zabezpieczone — dodał Dobrzyński.

Służby usunęły już balon. Zostanie on teraz zbadany, by była pewność, że jest to balon meteorologiczny.

