Umowa na Apache podpisana. Do polskiej armii trafi 96 śmigłowców szturmowych RDC 13.08.2024 15:29 Szef MON podpisał umowę na dostawę 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apache z pakietem logistycznym i szkoleniowym dla Wojska Polskiego. Maszyny trafią do 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Umowa na Apache podpisana (autor: Ministerstwo Obrony Narodowej/X)

Uroczyste podpisanie umowy na dostawę Apache'y dla Sił Zbrojnych RP odbyło się we wtorek w 6. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu, gdzie stacjonuje 1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych. To właśnie do tej jednostki mają trafić pierwsze śmigłowce, które docelowo mają zastąpić przestarzałe, poradzieckie Mi-24.

Jak ocenił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, umowa na Apache ma charakter „przełomowy” – jeśli chodzi o możliwości Wojska Polskiego, zwłaszcza w zakresie współpracy wojsk lądowych – np. pancernych – z lotnictwem. Śmigłowce Apache będą bowiem częścią wyposażenia Wojsk Lądowych, a ich głównym zadaniem będzie wsparcie żołnierzy na ziemi. – To wszystko jest system naczyń połączonych i współdziałania – zaznaczył szef MON.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: bardzo dziękuję polskim pilotom, którzy są już gotowi, żeby korzystać z tego nowoczesnego sprzętu. Wy będziecie użytkować je dla naszego bezpieczeństwa. 96 śmigłowców Apache dla #WojskoPolskie staje się faktem! pic.twitter.com/r7acCHWxPG — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 13, 2024

– Dzisiaj wykonujemy krok milowy w transformacji i wyposażeniu wojska w najnowocześniejsze śmigłowce szturmowe AH-64E Apache w najnowocześniejszej wersji – mówił Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, koszt zakupu 96 śmigłowców opiewa na ok. 10 mld dolarów.

Apache w Polsce

Kosiniak-Kamysz zwrócił też uwagę na zapowiadaną już umowę na leasing amerykańskich Apache'y. Chodzi o tymczasowe pozyskanie śmigłowców od Amerykanów w celu podtrzymania zdolności polskiego wojska w obszarze wykorzystania śmigłowców szturmowych i umożliwienie polskiemu personelowi szkolenia na tych maszynach w szerszej skali.

Szef MON przypomniał też, że jeszcze w sierpniu zaplanowane jest przekazanie polskiemu lotnictwu pierwszych dwóch z 32 zamówionych myśliwców F-35. Maszyny na razie pozostaną jednak w USA, gdzie będą się na nich szkolić polscy piloci i technicy.

Zakup 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apache w wersji Guardian zapowiedział w 2022 r. ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. W ubiegłym tygodniu podpisano umowy offsetowe z koncernami Boeing i General Electric, przewidujące m.in. serwis i remontowanie niektórych części śmigłowców w polskich zakładach.

Produkowane przez Boeinga AH-64E Apache to podstawowe śmigłowce szturmowe używane od lat 80. XX w. przez armię amerykańską; od czasu ich wdrożenia są nieustannie modernizowane. Ich zadaniem jest przede wszystkim wsparcie wojska na ziemi - np. sił pancernych - poprzez niszczenie naziemnych celów przeciwnika za pomocą szerokiej gamy uzbrojenia, w tym działka automatycznego M230 i rakiet powietrze-ziemia Hellfire.

Jak zapowiadała Agencja Uzbrojenia, zgodnie z planem pierwsze Apache zamówione dla Sił Zbrojnych RP mają trafić w 2028 roku.

