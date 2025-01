Tylko do dziś wnioski o świadczenie „Aktywnie w żłobku” z wyrównaniem od października RDC 02.01.2025 10:43 Ty do północy można złożyć wniosek o świadczenie „Aktywnie w żłobku” z wyrównaniem od października. Jeżeli rodzice nie zdążą, to ZUS przyzna im świadczenie od miesiąca, w którym otrzyma wniosek. Nie zostanie dopłacona kwota za poprzednie miesiące.

Tylko do dziś wnioski o świadczenie „Aktywnie w żłobku” z wyrównaniem od października (autor: pixabay)

2 stycznia to ważny termin dla rodziców, których dzieci chodzą do żłobka. Jeżeli chcą otrzymać świadczenie „Aktywnie w żłobku” z wyrównaniem od października, to czas na złożenie wniosku mają jeszcze tylko dziś - do północy.

Jeżeli rodzice nie zdążą, to ZUS przyzna im świadczenie od miesiąca, w którym otrzyma wniosek, ale bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Jak mówi rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka, placówki mają obowiązek wprowadzania do rejestru żłobków kwot, jakie płacą rodzice w konkretnym miesiącu. - Na tej podstawie ZUS przelewa świadczenia „Aktywnie w żłobku” na rachunki żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Wypłaty w ramach tego świadczenia zaplanowane są na każdy 20 dzień miesiąca - dodaje.

Jak złożyć wniosek?

Placówki przelewają pieniądze na konta rodziców, bo ZUS świadczenie w danym miesiącu wypłaca za poprzedni.

Wnioski można złożyć tylko drogą elektroniczną najwcześniej w dniu, w którym dziecko zaczyna uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub trafi pod opiekę dziennego opiekuna.

Z całego programu „Aktywny Rodzic”, który obejmuje jeszcze dwa świadczenia, od października ZUS wypłacił w całej Polsce świadczenia na kwotę ponad 670 mln złotych.

Czytaj też: Obowiązują już e-doręczenia. Czy trzeba założyć nową skrzynkę?