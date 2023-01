Spółdzielcza w Płocku jednak miesiąc później. Ma być wyremontowana „solidniej” Izabela Stańczak 18.01.2023 21:44 Oddanie Spółdzielczej w Płocku przesunięte o miesiąc. Ulica przeszła remont. Pierwotny termin jego zakończenia był ustalony na 15 stycznia, ale trzeba było wykonać dodatkowe prace.

Spółdzielcza w Płocku jednak miesiąc później. Ma być wyremontowana „solidniej” (autor: UM Płock)

- Zleciliśmy w trakcie robót, które zaczęły się zimą ubiegłego roku, poszerzenie ich zakresu, w związku z tym wykonawca jest uprawniony do wystąpienia o przedłużenie terminu o prawie cały miesiąc. Jest to wystąpienie uzasadnione. Decydujemy się w ten sposób zrobić tę ulicę solidniej, ale oddać później do użytkowania - mówi Hubert Woźniak z biura prasowego ratusza.



Ulica, prawie w całości, jest gruntownie przebudowana.

- Prawie w całości ma nową kanalizację, kanalizację deszczową, instalację energetyczną. Będzie miała nowe oświetlenie. No i oczywiście nową nawierzchnię, chodnik i drogę rowerową - dodaje Woźniak.



Remont Spółdzielczej jest przedłużeniem modernizacji ulicy Chopina. To jedna z ważniejszych ulic w mieście, która stanowi skrót dla jadących z centrum miasta w kierunku osiedla Podolszyce.

Przebudowa tej ulicy będzie kosztować prawie 10 milionów złotych.

