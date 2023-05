Płockie ZOO z nową mieszkanką. Ogród ma już parę tapirów Agnieszka Pazdecka-Maruszak 22.05.2023 21:14 Nowa mieszkanka płockiego ZOO. Z Holandii przyjechała samica tapira malajskiego. W Płocku czekał na nią Keenam, tapir, który mieszka tu od 6 lat.

Nowy tapir w płockim ZOO (autor: ZOO Płock)

- Krissy ma 1,5 roku, do Płocka przyjechała z Rotterdamu - mówi Krzysztof Kelman prezes płockiego ogrodu. - Zachowują się różnie. Raz nie zwracają na siebie uwagi, innym razem bardzo zwracają, do tego stopnia, że musimy je rozdzielać, bo są wobec siebie nastawione dosyć wrogo. Z czasem to jednak minie, bo one praktycznie całą dobę są ze sobą. Muszą się przyzwyczaić - wyjaśnia.

Oba tapiry można już oglądać na wybiegu. Tapiry malajskie są prawdziwą rzadkością. W 20 ogrodach zoologicznych w całej Europie żyje obecnie tylko 46 osobników. Krissy i Keenam to jedyne tapiry malajskie w Polsce.

