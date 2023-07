Radomiak wypożyczył portugalskiego obrońcę. Hélder Sá dołącza do klubu

20-letni portugalski lewy obrońca Hélder Sá został wypożyczony na ten sezon ekstraklasy z Vitorii Guimarães do Radomiaka Radom. Z kolei radomski klub dokonał podobnego ruchu i wypożyczył Pedro Justinian do rumuńskiego Petrolul Ploiești do końca sezonu 2023/2024.